Da Quinta do Peru os novos campeões de pares mistos

Sofia Sá/João Miguel Pereira, da Quinta do Peru, são os novos campeões nacionais de pares mistos, sucedendo na lista dos vencedores a Leonor Bessa (CG Miramar)/António Bessa (Paredes GC).

Em duas voltas na modalidade fourball/better ball (à melhor bola), no Centro Nacional de Formação de Golfe do Jamor (cujo campo é de Par 68), em Oeiras, somaram 126 pancadas (63-63), 10 abaixo do Par, deixando os vice-campeões Leonor Medeiros/Filipe Salazar de Sousa (66-62), também da Quinta do Peru, a duas pancadas de distância.

“Cumprimos o objectivo de chegar aos dois dígitos”, comentou Sofia Sá, que, apesar de ter apenas 14 anos, revalidou em 2018 o título na Taça da FPG e jogou pela seleção nacional no Espírito Santo Trophy, o Campeonato do Mundo Amador Feminino por Equipas. Para João Miguel Pereira, igualmente um jogador sub-14, este título culmina um ano em que representou pela primeira vez a seleção nacional.

Seguiram-se, com 134 pancadas (-2), Carolina Chagas/Martim Baptista (68-66), de Vale de Janelas, e Maria Sá (irmã de Sofia)/Ricardo Serpa (65-69), da Quinta do Peru e do CG Vilamoura, respetivamente. Esta última dupla foi a campeã em medal net com 124 (60-64).

Maria José Pinto/José Cândido de Oliveira, do CG Vilamoura e CG Benfica, completaram o top-5 com 140 (69-71).

Veja mais em www.golftattoo.com

