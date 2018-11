Cristiano Ronaldo e Jorge Mendes nomeados para os Globe Soccer Awards

Os nomeados para os Globe Soccer Awards foram anunciados pela Associação Europeia dos Agentes de Jogadores e pela Associação Europeia de Clubes, instituições que organizam a entrega do galardão. Portugal conta com dois nomeados entre os finalistas. Na categoria que engloba os jogadores, Cristiano Ronaldo vai medir forças com Antoine Griezmann, jogador francês que alinha nos espanhóis do Atlético de Madrid e com Mbappé, compatriota de Griezmann e jogador do Paris Saint Germain.

Após as notícias que prevêem a ausência de Cristiano Ronaldo do pódio da Bola de Ouro, o prémio da Globe Soccer Awards pode assumir maior importância para o internacional português que, na Juventus, já conta com uma dezena de golos em 16 partidas. A época que estará a ser avaliada, porém, será a temporada transacta (2017-18), na qual o internacional português levantou o troféu da Liga dos Campeões e registo uma média de um golo por jogo (42 tentos em outros tantos encontros).

O internacional português terá no seu caminho dois campeões do Mundo. Griezmann teve um desempenho importante na conquista do Mundial da Rússia, com dois golos ao serviço da selecção gaulesa. No Atlético, o avançado marcou 29 golos, ajudando o emblema madrileno a agarrar o segundo lugar, superando o Real Madrid de Ronaldo.

Foto Concorrentes de Ronaldo conquistaram Mundial na Rússia CHARLES PLATIAU / REUTERS

O compatriota Mbappé protagonizou a segunda transferência mais cara da história, quando se mudou do Mónaco para o Paris Saint Germain pela módica quantia de 135 milhões de euros. O jovem prodígio francês deu nas vistas no Mónaco de Leonardo Jardim pela velocidade impressionante, marcando 21 golos em 46 partidas. Mas foi no Mundial que o avançado de 19 anos surpreendeu o universo futebolístico, ultrapassando com facilidade os defesas das selecções adversárias e marcando um dos quatro golos que garantiram a conquista gaulesa frente à Croácia.

Jorge Mendes procura oitava vitória

Os futebolistas não são os únicos premiados nos Globe Soccer Awards. Também os agentes têm lugar a distinção. Dos três finalistas escolhidos pela organização, Jorge Mendes é o único representante português. Vencedor por sete vezes nas últimas oito edições, o empresário dono da Gestifute tem na sua carteira de activos jogadores como Ronaldo, Radamel Falcão, Dí Maria, entre muitos outros.

Stefano Castagna, agente italiano com vários jogadores espalhados pelas principais ligas europeias, e o inglês Jonathan Barnett, que agencia estrelas como Gareth Bale, Luke Shaw e Joe Hart, são os restantes nomeados para o prémio na categoria de agente.

Para terminar as nomeações, Zinedine Zidane, ex-treinador do Real Madrid, Diego Simeone, do Atlético de Madrid e Didier Deschamps, técnico campeão do mundo com a França, são os finalistas na categoria de treinador. Liverpool, Real Madrid e Atlético de Madrid são os clubes candidatos a vencer o prémio de melhor emblema de 2018.

