Benfica pede aos adeptos que "não fechem a Luz"

Depois dos 20 mil euros que o Benfica teve de desembolsar pelo uso de artefactos pirotécnicos nos estádios por parte dos seus adeptos nos últimos dois jogos, o clube da Luz não quer arriscar. Num texto divulgado nesta segunda-feira na sua página oficial, as “águias” alertam os seus simpatizantes para comportamentos menos próprios, lembrando que, no próximo incidente, o Estádio da Luz poderá ser alvo de interdição.

No comunicado intitulado "Não fechem a Luz!", o Benfica agradece aos adeptos o apoio que estes têm providenciado ao longo da presente temporada, mas deixa o aviso de que o uso de material pirotécnico pode ter consequências graves: “Tem sido notável e incansável o apoio que a nossa equipa tem recebido da vossa parte, seja na Luz ou em qualquer dos estádios onde já jogamos esta época. Um registo que merece um reconhecido agradecimento. Mas existe um apelo que temos de fazer. É responsabilidade de todos e de cada um de nós evitarmos que o Estádio da Luz seja interditado pelo uso de material pirotécnico, sejam tochas ou outro tipo de artefactos”.

Depois do aviso, os “encarnados” informam que o mau comportamento dos adeptos nas últimas partidas para o campeonato — na Luz, frente ao Marítimo e, fora de portas, frente ao Tondela — valeram uma pesada multa ao Benfica: “O uso deste tipo de engenhos nos últimos jogos, com o Moreirense na Luz e na recente deslocação a Tondela, levou a uma condenação e à aplicação de uma multa em 20 mil euros por parte do Conselho de Disciplina da FPF ao Benfica”.

Este comunicado surge dias após a notícia de que, depois dos acontecimentos em Tondela, o Estádio da Luz corre risco de interdição, caso os adeptos afectos aos “encarnados” voltem a utilizar material pirotécnico.

