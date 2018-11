Em 2013, por ocasião dos 70 anos do Festival de Veneza, 70 realizadores filmaram filmes de um minuto e meio para serem exibidos como o filme conjunto Future Reloaded. Bernardo Bertolucci dependia há anos de uma cadeira de rodas, depois de ter sido operado a uma hérnia discal. Decidiu filmar-se na batalha diária para circular pelo Trastevere romano. Da rua vemos o empedrado, o lixo, as tampas de esgoto, a dificuldade de circulação ao som da cadeira eléctrica. De Bertolucci vemos apenas os sapatos vermelhos e meias coloridas.

A meio do filme ouve-se Je Chante, do cantor francês Charles Trenet: "Estou feliz, tenho tudo e não tenho nada, canto no meu caminho", diz a letra. Numa entrevista ao site The Dissolve, falou dessa experiência e da ironia contida no filme : "Ao sair com a minha cadeira de rodas, digamos, com a minha cadeira eléctrica, encontro toda a calçada e buracos na rua. É muito difícil movimentar-me. Foi um filme político - um pedido de ajuda ao presidente da Câmara de Roma para fazer algo sobre a condição das ruas. [Risos] Não funcionou. Nós saímos no outro dia, e tudo é o mesmo, só que é pior", contou. Bernardo Bertolucci morreu de cancro esta segunda-feira, em Roma, aos 77 anos.