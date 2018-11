Morreu o realizador Bernardo Bertolucci

Bernardo Bertolucci morreu de cancro esta segunda-feira, em Roma, aos 77 anos, avança o jornal La Repubblica. O jornal italiano despede-se do realizador italiano logo no título, com um “addio” “ao último mestre do cinema italiano”.

Deixou filmes como O Último Tango em Paris (1972) que lhe valeu em 1974 a nomeação para o Óscar de melhor realizador. Cineasta, poeta, documentarista, produtor, uma figura polémica que se tornou símbolo de um cinema internacional, passou do cinema mais pessoal à mega-produção de prestígio com obras como O Último Imperador, com o qual ganharia o Óscar em 1988.

PUB

Poeta e filho de poeta, Attilio, foi assistente de Pier Paolo Pasolini (aos 20 anos em Accatone) que confundiu com um ladrão quando o viu pela primeira vez - Pasolini batera à porta da casa de Attilio, de quem era amigo. Bernardo sentiu-se assaltado pela violência. Esta era das coisas bonitas que eram contadas no documentário Bertolucci on , Bertoluccim de Luca Guadagnino e Walter Fasano, o espectáculo do tempo, da memória da contradição, o corpo e o pensamento de Bernardo, ele, um amoroso da psicanálise, a narrar-se, a interpretar-se e aos seus 50 anos de cinema.

PUB

Considerado um dos mestres do cinema italiano da segunda metade do século XX, Bertolucci dependia há anos de uma cadeira de rodas - num dos seus últimos filmes, um pequeno clarão, era assim que o víamos, na batalha diária para circular pelo Transtevere romano: a curta feita para a encomenda dos 70 anos do Festival de Veneza, Future Reloaded.

PUB

PUB