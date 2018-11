Depressão Diana leva ventos fortes e mar agitado aos Açores

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para a próxima terça-feira a passagem da depressão Diana a oeste do arquipélago dos Açores, provocando um "aumento significativo" da intensidade do vento e da agitação marítima em toda a região.

Segundo um comunicado do IPMA, está prevista que aquela depressão comece logo a afectar o arquipélago a partir das 18h de segunda-feira (17h nos Açores) no grupo Ocidental, com "vento forte com rajadas que se irão intensificando", podendo atingir os 130 quilómetros/hora (km/h) durante o dia de terça-feira e ondas de sudoeste que poderão atingir os nove metros.

PUB

Para as 0h de terça-feira (23h de segunda, nos Açores), com deslocamento para este-nordeste, está previsto que a depressão provoque "um aumento significativo da intensidade do vento e da agitação marítima em toda a região, particularmente nas ilhas dos grupos Ocidental e Central".

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Para o grupo Central, é esperado, a partir das 9h de terça-feira, vento forte com rajadas da ordem dos 120 km/h e ondas que poderão atingir também os nove metros.

PUB

O grupo Oriental será o que menos sentirá os efeitos da depressão Diana, "pelo que ainda não se prevê, segundo os critérios de emissão de avisos, necessidade de emissão de qualquer aviso", refere o IPMA.

"Uma depressão, em fase de cavamento, denominada Diana, deverá condicionar o estado do tempo a partir de segunda-feira, 26 de Novembro, com um aumento significativo da intensidade do vento bem como da agitação marítima nas ilhas dos grupos Ocidental e Central", diz o IPMA.

PUB