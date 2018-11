PS dividido sobre “Brexit”: “Sinal amarelo” ou “prova da unidade europeia”?

O presidente do PSD reconheceu neste domingo que o acordo validado pelo Conselho Europeu para a saída do Reino Unido da União Europeia (UE) "não ajuda nada no desenvolvimento da Europa e no aprofundamento da unidade europeia".

"A Europa, como todos nós sabemos, tem uma série de problemas, seja no diálogo norte-sul, seja no diálogo leste-oeste, por diversas razões, e o 'Brexit', naturalmente, não ajuda nada no desenvolvimento da Europa e no aprofundamento da unidade europeia", disse Rui Rio aos jornalistas, na Guarda, à margem da sessão de encerramento da V Academia do Poder Local dos Autarcas Social-Democratas (ASD).

No entanto, o líder nacional do PSD admitiu que "a partir do referendo inglês, se não houvesse acordo era muito pior". Portanto, acrescentou, "dentro daquilo que era mau, isto é um primeiro passo menos mau".

"Falta agora o segundo passo, ver como é que é depois, propriamente no Reino Unido e no Parlamento inglês. Mas, no lado da União Europeia foi feito aquilo que é possível fazer. Vamos ver agora o que é que faz o Parlamento Inglês", afirmou Rui Rio aos jornalistas.

O presidente do PSD considerou ainda que "quem devia estar preocupado com as consequências é o próprio Reino Unido", mas ao mesmo tempo reconheceu que o acordo "salvaguardará os princípios fundamentais" relativamente a Portugal.