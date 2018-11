Ministra da Cultura acha "óptimo" não ler jornais portugueses há quatro dias

A ministra da Cultura disse este domingo, no México, que “uma coisa óptima de estar em Guadalajara” é que não vê “jornais portugueses" há quatro dias. A declaração de quatro segundos apenas, em resposta a uma questão da Rádio Renascença sobre touradas sem sangue propostas por dois deputados do PS, caiu mal nas redes sociais, onde vários utilizadores logo lembraram que Graça Fonseca, como ministra da Cultura, tutela a comunicação Social.

“Uma coisa óptima de estar em Guadalajara há quatro dias é que não vejo jornais portugueses”, ironizou a ministra que se deslocou ao México para participar na Feira do Livro de Guadalajara e aí inaugurar o Pavilhão de Portugal, rejeitando comentar as touradas sem sangue a com velcro. "Não sei, não vou comentar o que não conheço", insistiu, dizendo que o assunto que a levava ali não eram as touradas.

“Graça Fonseca já está a abusar um bocadinho da linguagem autoritária”, tweetou um utilizador. A ministra “continua a demonstrar falta de habilidade política e uma arrogância pouco aceitável num membro do Governo”, defendeu outro. “Estas declarações num Governo PSD-CDS geravam pedidos de remodelação da ministra da Cultura, artigos de opinião e dezenas de minutos nos telejornais. Agora aposto que será uma ‘coisa óptima’ para varrer para debaixo do tapete”, escreveu um ex-secretário de Estado de Pedro Passos Coelho.

Mas a governante também teve quem a defendesse. “Os do costume vão já tentar colar Graça Fonseca a um Trump. Tiraram declarações do contexto e apostam a fundo no spin. Uma parte da direita é um antro de desinformação e populismo”, indignou-se um internauta. E outro, exortou: “Alguém me há-de explicar o que tem a Graça Fonseca que incomoda tanta gente”.

Há muitos anos, o país indignou-se com Cavaco Silva quando este disse não ler jornais. Agora, a declaração da ministra causou perplexidade sobretudo por ser a governante que tem responsabilidades na área da comunicação social.

