Eva, Simão e Carlos são três amigos que adoram pizza, fumam erva, organizam festas e não têm muito jeito para a cozinha: adolescentes normais, portanto. Os três são as personagens da curta-metragem Cogumelos Pepperoni de Pandora aka Ana Carolina Silva para os amigos. “Quis dar a minha visão sobre a realidade que conheço, inspirando-me na minha adolescência”, confessa ao P3 Pandora, 19 anos, que quis “retratar a juventude underground do Porto”.

A inspiração na vida real materializou-se em alguns dos cenários do filme, como o Jardim da Cordoaria, no Porto, ou as paragens e autocarros da STCP. “Era importante dar a conhecer a realidade da cidade onde passei de facto a minha adolescência”, revela a jovem realizadora, desde Inglaterra, onde estuda Belas Artes. Mudou-se para lá este ano lectivo, depois de ter estado durante um ano na Escola Artística Soares dos Reis — uma forma de “complementar as formações”. Ainda assim,o cinema está sempre no horizonte: “Gostava de contribuir para indústria do cinema em Portugal, mas não é fácil. Quem sabe no futuro.”

O seu filme vai ser exibido no festival Porto/Post/Doc a 26 de Novembro, no Rivoli, pelas 16h30h, no âmbito de uma parceria com a Escola Artística Soares dos Reis.