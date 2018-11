E se trocar os pneus de uma bicicleta fosse tão fácil como apertar um casaco?

A empresa norueguesa reTyre encontrou uma forma mais fácil de mudar a superfície dos pneus das bicicletas, de forma a adequá-los aos diferentes tipos de terreno e condições meteorológicas: criou revestimentos que apertam e desapertam no pneu como se fossem um casaco.

Depois de dois anos de desenvolvimento, a empresa desenvolveu três tipos de “peles” com borracha 90% natural: um revestimento para todo-o-terreno, outro para pedaladas no Inverno e ainda outro para terrenos acidentados.

Foto

PUB

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A ideia inicial era criar um sistema que permitisse que os revestimentos se adaptassem a qualquer pneu, prendendo um fecho na borda da roda, mas o sistema não resultou, uma vez que os fechos acabavam por se soltar. Por isso, decidiram lançar o seu próprio pneu-base, com fechos integrados. Em menos de um minuto, usando o fecho éclair, o ciclista pode mudar o revestimento da roda, dando versatilidade à bicicleta para funcionar em diferentes condições — o "recorde foi 19 segundos com ciclistas profissionais", revela a empresa por escrito ao P3.

PUB

O sistema modular adapta-se a diferentes tamanhos, mas para já só está disponível para rodas de tamanho 28 e 29 (no início do próximo ano serão lançadas mais). O pneu-base custa 30,99 dólares (cerca de 27 euros), enquanto os revestimentos estão entre os 40 e os 60 euros.

Mais populares A carregar...

O projecto nasceu depois de uma campanha de crowdfunding, que valeu um financiamento de 200% à empresa norueguesa, que tinha estabelecido uma meta de dez mil dólares, mas conseguiu angariar mais de 24 mil. A reTyre tem planos para criar revestimentos com LEDs incorporados e mecanismos que comunicam com o smartphone do condutor. Os designers da empresa também falam em desenvolver modelos feitos de materiais especiais como fibras de coco e borracha 100% reciclável.

PUB