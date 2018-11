Breves respigos

João Lourenço, presidente de Angola disse, por metáforas, que estamos na presença de uma “Angola de transparência”, que vê em Portugal “um parceiro importante” que possa acompanhar o plano traçado de levar Angola a “ascender a um lugar cimeiro em África”.

Mais, afirmou que uma das “frentes de batalha” do seu governo é o combate à corrupção, a qual não passa de “um cancro que corrói os alicerces da sociedade” e que “quando nos propusemos combater a corrupção, tínhamos a noção de que precisávamos de ter muita coragem, porque sabíamos que estávamos a mexer no ninho do marimbondo (vespas)”.

Por cá – Portugal -, país atolado em corrupção por obra e desgraça de corruptos e ladrões, foi dizimado por esfomeadas e criminosas marabuntas (formigas de grande poder de devorar), sem que tal gente tivesse pago todo o mal causado.



José Amaral, V.N. Gaia

PUB

Faça-se justiça

PUB

Os caudais de tinta que correram a propósito da substituição ou manutenção de Joana Marques Vidal (JMV) na Procuradoria-Geral da República, quando o seu mandato se aproximava do fim, não impedem que muitos, entre os quais me incluo, continuem a debater o assunto. É o caso de Nuno Garoupa, que, em Outubro passado, no congresso da Tendência Esperança em Movimento (CDS), se ocupou de “justiça e corrupção”, em conferência de que agora deu contas públicas em dois textos no PÚBLICO. Entre muitas outras coisas deveras importantes, retive que, continuando ele a fazer um balanço positivo do mandato de JMV, sobretudo pela abertura de muitos inquéritos, a verdade é que, em termos de resultados, “temos uma mão cheia de nada”, com os casos mais importantes que refere a marcar passo. Depois de seis anos de mandato, “não há uma estratégia nacional contra a corrupção”, palavras de JMV (culpa só dos políticos?), e a morosidade impera, como sempre. Atrevo-me a acrescentar que, no tocante ao segredo de justiça, se as coisas não pioraram melhor é que não ficaram.

PUB

José A. Rodrigues, Vila Nova de Gaia

A greve e a lei

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Uma das exigências da democracia é o estrito cumprimento da lei, lei essa emanada dos órgãos da democracia. Sendo o meu pensamento de direita democrática (liberal), choca-me que a nossa esquerda tenha uma dupla leitura da lei; há leis que são para cumprir e outras para olhar para o lado... não me espanta, essa gente tem, bem lá no fundo, os seus tiques autocráticos...

O que se passou no porto de Setúbal com a greve dos estivadores é alarmante. Segundo a lei da greve, os trabalhadores em greve, enquanto aquela durar, não podem ser substituídos por outros trabalhadores. Como pode um governo de esquerda (?) enviar a polícia de choque para que trabalhadores venham substituir outros trabalhadores em greve? e - isto é de espantar - como podem o PCP e o BE enviar para o local apenas um representante para mostrar televisivamente a sua solidariedade para com os grevistas? Fosse a greve de funcionários públicos (a sua base de apoio) e outro galo cantaria...

Ezequiel Neves, Lisboa

PUB