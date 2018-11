Ucrânia acusa Rússia de apreender e abrir fogo contra navios

A Ucrânia acusou a Rússia de apreender ilegalmente três navios ucranianos no Mar Negro depois de abrir fogo contra os mesmos este domingo, uma acusação que, se confirmada, pode provocar uma nova crise entre os dois países. Dois marinheiros ucranianos terão ficado feridos.

A Rússia não respondeu imediata ou directamente à alegação, mas as agências de notícias russas citaram o Serviço Federal de Segurança, conhecido pelas iniciais russas FSB, dizendo que tinha provas irrefutáveis de que a Ucrânia havia orquestrado o que chamou de "uma provocação" e publicaria em breve as provas.

O Presidente ucraniano, Petro Poroshenko, convocou imediatamente uma reunião com os seus principais chefes militares e de segurança na noite de domingo para discutir a situação.

A crise começou no domingo, depois de a Rússia impedir que os três navios ucranianos entrassem no Mar de Azov, através do Estreito de Kerch, colocando um navio de carga sob uma ponte controlada pela Rússia.

A Marinha ucraniana disse nas redes sociais que dois marinheiros ucranianos ficaram feridos na apreensão subsequente de seus navios e que o alegado ataque russo ocorrera depois de estes terem recuado e voltarem para Odessa, o porto do Mar Negro onde começaram a viagem.

"Depois de deixar a zona de 12 milhas, o FSB da Federação Russa abriu fogo contra a flotilha pertencente às forças armadas da Ucrânia", afirmou a Marinha ucraniana.

Com autoridades de ambos os países a acusar o outro de comportamento provocador e relações ainda difíceis, depois da anexação da Crimeia na Ucrânia em 2014 e o seu apoio a uma insurgência pró-Moscovo no leste da Ucrânia, o incidente pode levar os dois países a um conflito mais amplo, escreve a Reuters.

