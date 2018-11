Sismo sentido em Bagdad

Um sismo de magnitude 6,3 na escala de Richter foi sentido em Bagdad e em várias outras províncias iraquianas, bem como junto à fronteira com o Irão, regiões de reconhecida sismicidade.

Não se conhecem de imediato notícias de estragos ou vítimas, mas um terramoto na mesma área em 2017 matou 400 pessoas, recorda a Associated Press.

Embora seja já de noite, o Irão enviou já equipas de salvamento para a área, diz a Reuters, citando a televisão estatal

Os Serviços Geológicos norte-americanos dizem que o sismo se deu a uma profundidade de 65 km e a 114 km da cidade de Ilam, no Noroeste do país, perto da fronteira com o Irão.

