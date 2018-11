Líderes europeus estão tristes com a saída mas aliviados por fechar acordo para o "Brexit"

À entrada para o Conselho Europeu extraordinário sobre o Artigo 50, esta manhã em Bruxelas, o primeiro-ministro, António Costa, alinhou pelo mesmo discurso do presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, e restantes líderes da UE, ao lamentar a saída do Reino Unido e elogiar a “solução de compromisso” encontrada pelos negociadores de Londres e de Bruxelas para o “Brexit”.

“Esta é uma cimeira onde temos um sentimento misto: de tristeza, por ser mais um passo que torna definitiva a saída do Reino Unido da União Europeia, e ao mesmo tempo de alívio por ter sido possível chegar a um acordo e termos conseguido evitar o pior, que era um ‘Brexit’ descontrolado, não organizado”, considerou o primeiro-ministro.

Para António Costa, o fundamental é que o acordo “é equilibrado para ambas as partes”, disse, sem querer especular sobre as críticas e objecções levantadas pelos legisladores britânicos, que ameaçam chumbar a proposta na votação da Câmara dos Comuns. “Cada coisa a seu tempo, cada problema a seu tempo”, observou.

Já o presidente da Comissão Europeia foi bem mais incisivo à entrada para a cimeira dos líderes europeus. Jean-Claude Juncker classificou o “Brexit” como uma tragédia, e deixou um aviso aos deputados do Reino Unido. “Este é o melhor acordo possível. A União Europeia não vai mudar a sua posição em nenhuma destas matérias”, sublinhou.

A "melhor oferta"

Essa foi a mensagem repetida por todos os líderes à chegada. Um atrás do outro, os governantes bateram na mesma tecla, insistindo que a proposta em cima da mesa é a “melhor oferta” que o Governo britânico vai obter do lado europeu, claramente indisponível para reabrir o processo negocial.

Depois dos soluços de última hora, que obrigaram ao prolongamento das conversações entre os líderes para dissipar as dúvidas levantadas pela Espanha relativamente às negociações futuras envolvendo o enclave de Gibraltar ou as garantias exigidas por vários Estados membros em termos de acesso às águas de pesca britânicas, os líderes vão dar o seu aval político aos dois documentos fundamentais para a concretização do "Brexit", a 29 de Março de 2019.

Depois dos 27 chefes de Estado e governo da UE, o parlamento britânico terá de pronunciar-se sobre o acordo de saída do Reino Unido da UE — um complexo tratado jurídico com 585 páginas e três protocolos anexos — e a declaração política que vai enquadrar a relação futura entre os dois blocos após o “Brexit”. Essa é uma votação crucial e que parece estar mal encaminhada para as pretensões de Londres e Bruxelas de um divórcio amigável.

Segundo o negociador-chefe da UE, Michel Barnier, agora que terminou a fase da discussão, “chegou o momento de todos assumirem as suas responsabilidades”, frisou, repetindo a palavra “todos”. “Acredito que o parlamento britânico, que considero ser sensato e razoável, acabará por ratificar este acordo”, afirmou Jean-Claude Juncker.

