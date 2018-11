Depois de um início que prometia altos voos no regresso à Premier League, o Wolverhampton continua em queda livre. Neste domingo, a formação orientada pelo português Nuno Espírito Santo perdeu pela quarta vez nos últimos cinco jogos, derrotada em casa pelo Huddersfield, por 0-2, em jogo da 13.ª jornada.

Com seis jogadores portugueses de início (Rui Patrício, João Moutinho, Ruben Neves, Ruben Vinagre, Hélder Costa e Ivan Cavaleiro), o Wolverhampton nada conseguiu fazer para anular uma tarde de grande inspiração do australiano Aaron Moy, que marcou os dois golos da sua equipa (6' e 74'), última classificada à entrada para esta jornada.

Com esta derrota, a equipa mais portuguesa da Premier League somou apenas um ponto em 15 possíveis nas últimas cinco rondas (empate com o Arsenal), tendo perdido com Watfortd, Brighton, Tottenham e, agora, Huddersfield.

No mini-campeonato entre os treinadores portugueses da Premier League, o antigo treinador do Valência e do FC Porto é o que está pior (11.º, com 16 pontos), atrás do Everton de Marco Silva (6.º, 22 pontos) e do Manchester United de José Mourinho (7.º, 21 pontos).

