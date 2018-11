Sporting ganha clássico e isola-se na liderança

O Sporting isolou-se neste domingo na liderança do campeonato nacional de hóquei em patins, graças a um triunfo por 5-3 no clássico da 7.ª jornada, diante do FC Porto. Os "leões" somam agora 17 pontos, mais quatro que os "dragões", que ocupam o sexto lugar.

No pavilhão João Rocha, o campeão nacional aproveitou da melhor forma o empate entre o Óquei de Barcelos e o Benfica (3-3) para se destacar no comando. Ao intervalo, o Sporting ganhava por 2-1, com Pedro Gil a inaugurar o marcador, Gonçalo Alves a igualar e Ferran Font a repor a vantagem dos lisboetas.

Na segunda parte, o FC Porto voltou a empatar, com um golo de Rafa, antes de os guarda-redes das duas equipas pararem um livre directo cada (falharam Giulio Coco e Ferran Font). E foi o Sporting a passar novamente para a frente, com dois golos consecutivos (20' e 21' da segunda parte) de Toni Pérez, aos quais os "dragões" respondera com novo golo de Gonçalo Alves, de penálti.

Quando o FC Porto procurava o empate a todo o custo, foram os anfitriões a acabar com as dúvidas, graças a um remate certeiro de Gonzalo Romero López, que confirmou a vitória de um Sporting que ainda não perdeu nesta temporada.

Foto hoqueipatins.pt

