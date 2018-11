Sporting apurou-se na Liga dos Campeões, FC Porto na Taça EHF

Depois de o Sporting ter feito história no andebol português, que tem pela primeira vez um representante no play-off dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, foi a vez de o FC Porto seguir em frente nas provas europeias.

Na Taça EHF, os “dragões” conseguiram inverter a desvantagem de três golos (26-23) que trouxeram da Alemanha e afastaram o Magdeburg, na segunda mão da 3.ª eliminatória, por 34-27.

Ao intervalo, no pavilhão Dragão Caixa, os anfitriões já venciam por 18-12 e ainda conseguiram aumentar a vantagem final, assegurando uma vaga na fase de grupos da competição.

Quem já ultrapassou a fase de grupos, mas da mais exigente Liga dos Campeões, foi o Sporting, que no sábado derrotou o Besiktas por 34-28. No pavilhão João Rocha, os "leões" alcançaram a sétima vitória em nove jogos e igualaram o primeiro classificado do Grupo C (o Bjerringbro, da Dinamarca), com 14 pontos.

Já com o apuramento na mão, o treinador Hugo Canela aponta agora ao primeiro lugar do grupo, na 10.ª jornada, que prevê a deslocação da equipa lisboeta ao pavilhão do líder, o Bjerringbro, no dia 2 de Dezembro.

