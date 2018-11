Sp. Braga sofre para carimbar apuramento

O Sp. Braga apurou-se, este domingo, apesar da ansiedade de ser forçado a um indesejável prolongamento, para os oitavos-de-final da Taça de Portugal ao vencer o Praiense, por 2-1, em jogo que encerrou a quarta eliminatória da prova-rainha do futebol nacional.

João Novais (47') começou a desatar um nó inesperado no jogo dos minhotos, que experimentaram sérias dificuldades para suplantar a formação açoriana, líder da Série D do Campeonato de Portugal.

O médio do Sp. Braga surgiu sem oposição à entrada da área da formação de Angra do Heroísmo para concluir, de primeira, lance de entendimento entre Paulinho e Sequeira, com o lateral esquerdo a cruzar para o golo de Novais.

Mas o Praiense não se deu por vencido e foi à procura do empate, que obteve na sequência de um penálti por mão de João Novais. Os açorianos tinham conquistado um livre à entrada da área, na sequência de uma falta do central Raúl, a travar Daniel Esteves que se isolava. Do livre resultou o castigo máximo que o capitão João Peixoto (75') transformou no 1-1.

Valeu, no minuto 89, o golo providencial de Paulinho, na sequência de um livre de Sequeira, com o avançado português a marcar de cabeça e a resolver uma eliminatória que ameaçou complicar-se.

O Sp. Braga junta-se aos restantes 15 apurados: Benfica, Sporting, Desp. Aves, FC Porto, Montalegre, Moreirense, Tondela, V. Guimarães, P. Ferreira, V. Setúbal, Leixões, Rio Ave, Boavista, Feirense e Desp. Chaves.

O sorteio dos oitavos-de-final realiza-se na próxima sexta-feira, dia 30 de Novembro, às 12 horas, na Cidade do Futebol, em Oeiras. A próxima eliminatória está agendada para 19 de Dezembro.

