Pedimos desculpa, a festa da Taça segue dentro de momentos

Uma autêntica torrente de golos (40 em 11 jogos) sem sombra de surpresa - falta apenas contabilizar o Sp. Braga-Praiense - é o saldo dos jogos deste domingo, no encerramento da quarta eliminatória da Taça de Portugal.

Os tão apreciados "tomba-gigantes" fizeram greve e a festa da prova-rainha teve de ser adiada sine die, imperando a lei do mais forte, que só não se aplicou no Montalegre-Águeda, único duelo entre equipas do Campeonato de Portugal, de que saíram vencedores os transmontanos (1-0), graças a um auto golo de Hidélvis Jardim (32'). O Montalegre passa a ser o único representante dos campeonatos não profissionais na competição, caso o Praiense não surpreenda na Pedreira.

Destaque para a goleada (0-3) imposta pelo Feirense no reduto do Marítimo, com golos de João Silva (10' e 62') e Luís Machado (38'), contribuindo para o apagão das ilhas, juntamente com a queda (natural) do União da Madeira frente ao V. Guimarães (0-2) - marcaram Davidson (43') e Guedes (65') - e dos açorianos do Santa Clara perante o Desp. Chaves (1-2) - Platiny (25'), André Luís (29') e Fábio Cardoso (57').

Foto O Tondela goleou o Vale Formoso por 7-0 Paulo Novais/Lusa

Da II Liga restam agora Paços de Ferreira e Leixões, que resolveram os respectivos compromissos caseiros com maior ou menor dificuldade. Os "castores" impuseram-se (3-1) ao Casa Pia, vice-líder da Série D do Campeonato de Portugal. O avançado Douglas Tanque bisou (14' e 54'), com Vasco Rocha a repor (89', g.p.) a diferença de dois golos depois de Gregório (65') ter reduzido, também de penálti.

Ao Leixões bastou o golo de Erivaldo (26') para afastar o Anadia, da Série C do terceiro escalão nacional.

Nos restantes encontros, realce para os 7-0 do Tondela-Vale Formoso e do Rio Ave-Silves, responsáveis pela fatia de leão do dia. Nos confrontos mais desequilibrados - entre dois primodivisionários e dois emblemas dos distritais (Açores e Algarve) - brilharam pelo Tondela os "artilheiros" Patrick e Jorge Fernandes (dupla que bisou) e ainda Azougha, Delgado e Xavier. Em Vila do Conde também João Schmidt e Carlos Vinícius bisaram, tendo Diego Lopes, Gelson Dala e Lúcio (na própria baliza) estabelecido o resultado final.

Foto O V. Setúbal impôs-se em Penafiel por 1-4 Octávio Passos/Lusa

Menos robustas, ainda que gordas, foram as vitórias do Boavista frente ao Sp. Espinho (0-4) e do V. Setúbal em Penafiel (1-4), com as duas equipas da I Liga a evitarem complicações de maior. O Boavista marcou dois golos em seis minutos, encerrando a questão no último quarto de hora. Rafael Costa (3' g.p.), David Simão (6'), Rafael Lopes (75') e Falcone (89') foram os marcadores de serviço em Fiães.

Já em Penafiel, os sadinos chegaram ao 0-4 com um bis de Nuno Valente (5' e 58'), Jhonder Cádiz (63') e Mendy (69'), permitindo o golo de honra dos locais, por Pires (80').

Também o Moreirense passou na Serra da Estrela, eliminando o Sp. Covilhã (0-3) com golos de Chiquinho (46'), Makouta (55' p.b.) e Texeira (90+2').

