Palmeiras sagra-se campeão do Brasil pela 10.ª vez

O Palmeiras sagrou-se neste domingo campeão do Brasil pela 10.ª vez no seu historial e pela segunda vez nas últimas três épocas. Com Luiz Felipe Scolari como treinador, o emblema de São Paulo bateu, na penúltima jornada da prova, o Vasco da Gama, por 0-1, e acabou com as esperanças do Flamengo de ainda chegar ao título.

O "verdão" estava apenas dependente de si próprio para assegurar o campeonato a uma ronda do fim. Para isso, precisava de vencer no recinto do Vasco ou, no limite, esperar que o Cruzeiro batesse o pé ao Flamengo. Mas cedo se percebeu que o Palmeiras ia ter mesmo de cumprir a "obrigação".

O Flamengo cedo se colocou em vantagem no Mineirão, com um golo de Éverton Ribeiro logo aos 8', proeza que repetiria aos 62', encaminhando um triunfo que acabou por não sofrer contestação.

Pressionado, o Palmeiras estava obrigado a responder no Estádio São Janurário, no Rio. E o golo do título acabou mesmo por surgir aos 72', perante mais de 21.000 espectadores, pelos pés de Deyverson, avançado que já passou por Portugal (Benfica B e Belenenses) e que chegou a mostrar atributos em Espanha, ao serviço do Levante. Lançado em campo aos 60', acabou por ser o herói do dia.

Sente a festa do Palmeiras! Felipão é jogado para o alto, torcida e jogadores cantam o hino do clube ?? https://t.co/fWHdpTZXs8 pic.twitter.com/0QEdKg86hE — globoesportecom (@globoesportecom) 25 de novembro de 2018

Ainda no relvado, mas já com a festa a tomar conta da bancada, Scolari desabafou: "É um título pelo qual lutámos durante o ano todo. Mas foi uma conquista de três disputadas. A gente ainda está em dívida com o Palmeiras. Vamos ver se no próximo ano podemos ganhar mais coisas", prometeu.

