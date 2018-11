Melo Gouveia finaliza Hong Kong em 20.º

Não foi o final desejado, atendendo a que iniciara a última volta nos 12.ºs, mas não deixou de ser muito positivo o 20.º lugar de Ricardo Melo Gouveia, empatado com nove jogadores, no primeiro torneio da sua quarta temporada no European Tour.

Depois de ter feito 65-65 na segunda e terceira jornadas no Par 70 do Hong Kong Golf Club, o português entregou um cartão final de 71 (2 birdies, 1 bogey, 1 duplo bogey) para um total de 275 (-5), a que correspondeu um prémio de 18.523 euros.

A prova foi ganha pelo inglês Aaron Rai (que sucede na lista dos vencedores ao australiano Wade Ormsby) com 263 (65-61-68-69), 17 abaixo do Par, o que lhe deu a vantagem mínima sobre o compatriota Matthew Fitzpatrick (70-62-68-64). Algo distantes destes dois, o francês Victor Perez (71-65-66-67) e o australiano Jason Scrivener (65-69-67-68) partilharam o terceiro lugar, com 269 (-11).

PUB

Há exactamente dois anos, Aaron Rai vencia o Penina Classic, do Portugal Pro Golf Tour. Hoje, com 23 anos, e já depois de ter conquistado três torneios no Challenge Tour, estreou-se a ganhar na alta-roda europeia. Fitzpatrick, cinco vezes vencedor no European Tour, fez sete birdies nos primeiros 16 buracos da última volta colocando enorme pressão sobre Rai, mas as suas esperanças de um sexto triunfo foram hipotecadas com um bogey no 17.

PUB

Sergio Garcia, n.º 23 mundial, partilhou o sexto lugar com o compatriota Rafa Cabrera-Bello e o indiano Shubhankar Sharma, com 271 (-9), ao passo que o Tommy Fleetwood, n.º 9 mundial, ficou nos 14,ºs com 273 (-8).

PUB

Veja mais em www.golftattoo.com

PUB