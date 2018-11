Marin Cilic dá segunda Taça Davis à Croácia

A Croácia conquistou neste domingo a Taça Davis pela segunda vez, 13 anos depois do primeiro título, face ao triunfo de Marin Cilic sobre Lucas Pouille, no quarto jogo da final, na terra batida de Lille.

Cilic, que já tinha conquistado o segundo ponto dos croatas, ao superar Jo-Wilfried Tsonga (6-3, 7-5 e 6-4), bateu Pouille em três sets, pelos parciais de 7-6 (7-3), 6-3 e 6-3, em duas horas e 19 minutos. O primeiro ponto dos croatas foi conseguido por Borna Coric, que, no primeiro dia, superou o francês Jeremy Chardy por 6-2, 7-5 e 6-4.

Os gauleses ainda se mantiveram na luta por um 11.º triunfo na prova no sábado, face à vitória no jogo de pares, conseguida por Pierre-Hughes Herbert e Nicolas Mahut, face a Ivan Dodig e Mate Pavic, por 6-4, 6-4, 3-6 e 7-6 (7-3).

A Croácia tornou-se a 10.ª selecção a vencer a Taça Davis mais do que uma vez, juntando-se à Rússia no nono lugar do ranking, liderado pelos Estados Unidos, com 32 títulos, seguidos de Austrália, com 28, e França e Grã-Bretanha, com 10.

