Judoca português Jorge Fonseca medalha de bronze no Grand Slam de Osaca

O judoca português Jorge Fonseca conquistou este domingo a medalha de bronze na categoria de -100kg do Grand Slam de Osaca, no Japão, ao somar quatro vitórias e apenas uma derrota.

Jorge Fonseca terminou no terceiro posto, ao bater o brasileiro Rafael Buzacarini, por ippon, num dos combates de atribuição da medalha de bronze.

Antes, o judoca luso começou por vencer Batyr Hojamuhammedov, do Turquemenistão, e o austríaco Aaron Fara, para, depois, ceder perante o canadiano Shady ElNahas, em três combates decididos por ippon.

Relegado para as repescagens, Jorge Fonseca superou o holandês Michael Korrel, também por ippon, antes do triunfo sobre Buzacarini que lhe deu o bronze.

Em femininos, as duas judocas lusas que participaram no último dia do torneio, na categoria de -78kg, foram afastadas logo ao primeiro combate, face a duas japonesas.

Yahima Ramirez cedeu face a Mami Umeki, por ippon, e Patrícia Sampaio perante Ruika Sato, também por ippon. As duas nipónicas chegariam à final, com Sato a bater Umeki.

Nos primeiros dias, destaque, entre os judocas lusos, para Anri Egutidze, que foi quinto classificado na categoria de -81kg, e Maria Siderot, sétima em -48kg.

