Arsenal já pressiona o Chelsea pelo quarto lugar

Indirectamente, o Arsenal contribuiu neste domingo para que o Manchester United, de José Mourinho, conservasse o sétimo lugar da Premier League. Os "gunners" venceram o Bournemouth, no Vitality Stadium, por 1-2 e estão agora apenas a um ponto do quarto classificado.

O colombiano Jefferson Lerma deixou o Arsenal em vantagem aos 30', com um autogolo que complicou ainda mais a vida aos anfitriões. É que, em caso de vitória, o Bournemouth ultrapassava o Manchester United no sétimo lugar.

Mesmo em cima do intervalo, o norueguês Joshua King apontou o sexto golo na presente edição do campeonato e empatou a partida, obrigando os londrinos a acelerarem no segundo tempo para chegarem ao triunfo.

O golo da vitória chegou aos 67', pelo gabonês Aubameyang, e foi suficiente para o Arsenal segurar os três pontos, tirando o melhor partido da derrota do Chelsea nesta 13.ª jornada.

