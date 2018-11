Final da Libertadores volta a ser adiada

Voiltou a ser adiada a segunda mão da final da Copa Libertadores, reagendada para este domingo, depois dos ataques de adeptos do River Plate terem atacado o autocarro onde seguia a comitiva do Boca Juniors, a caminho do Estádio Monumental, em Buenos Aires.

A decisão acabou de ser anunciada por Alejandro Domínguez, presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL), não tendo ainda sido anunciada nova data para o jogo da decisão do título sul-americano entre River e Boca - houve um empate (2-2) no jogo da primeira mão, realizado na Bombonera. Essa data sairá de uma reunião que a CONMEBOL vai ter com os presidentes dos dois clubes na próxima terça-feira.

PUB

PUB