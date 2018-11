André Silva eleva Sevilha ao topo da Liga espanhola

Crise do Real Madrid? Irregularidade de Barcelona e Atlético? Tudo boas notícias para o Sevilha, que subiu neste domingo ao primeiro lugar da Liga espanhola, com um triunfo por 1-0 sobre o Valladolid. No Ramón Sanchéz Pizjuán, um golo de André Silva deu os três pontos e a liderança isolada à formação andaluza num campeonato incrivelmente equilibrado, em que primeiro e quarto estão separados por apenas três pontos.

Esta está mesmo a ser uma época de sonho para os sevilhistas, que estão a aproveitar da melhor maneira a irregularidade daqueles que habitualmente repartem entre si os lugares da frente. E muito têm contribuído os golos de André Silva, que já leva oito só na Liga espanhola – mais que ele só os nove que já marcaram Lionel Messi e Luis Suárez.

Não foi um jogo nada fácil e os homens de Pablo Machín apanharam vários sustos provocados por um Valladolid que chegou a meter duas vezes a bola na baliza de Vaclik – por duas vezes Unal celebrou o golo, mas em ambas as ocasiões foi assinalado fora-de-jogo.

O único golo do Sevilha, que também teve Daniel Carriço a titular, surgiu à passagem da meia-hora. Após uma grande jogada individual, Sarabia conseguiu meter a bola na perfeição para o cabeceamento certeiro de André Silva.

Com este triunfo, o Sevilha passou a ter 26 pontos, mais um que Barcelona (25), mais dois que Atlético (24) e mais três que o Alavés (23). O Real Madrid segue em sexto, fora dos lugares que dão acesso à Champions, com 20.

