Armando Vara perde último recurso e pode ser preso nas próximas semanas

O Tribunal Constitucional (TC) indeferiu esta semana uma reclamação apresentada por Armando Vara no âmbito do processo Face Oculta, escreve o Jornal de Notícias na edição deste sábado. Diz o mesmo jornal que, com este acórdão, o antigo ministro socialista corre o risco de ser preso nas próximas semanas.

“Não se mostrando a argumentação apresentada na reclamação aduzida susceptível de abalar o juízo efectuado na decisão sumária proferida nos presentes autos e sendo certo que a mesma merece a nossa concordância, resta concluir no sentido do respectivo indeferimento”, lê-se na última página do acórdão, citada pelo JN.

PUB

“É uma decisão vergonhosa, sem o mínimo de honestidade intelectual", comentou o advogado de Armando Vara, Tiago Rodrigues Bastos, em declarações ao Jornal de Notícias. O advogado diz que está ainda a analisar o acórdão e que esta é uma peça muita técnica e incompreensível para “o cidadão médio” para reagir. O advogado terá cerca de duas semanas para denunciar nulidades no acórdão.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

PUB

Se nada mais mudar no Tribunal Constitucional, o Tribunal de Aveiro emitirá um mandado para a prisão de Vara.

Armando Vara foi condenado em 2014 pelo Tribunal de Aveiro a uma pena de cinco anos de prisão efectiva, por três crimes de tráfico de influência. O colectivo de juízes deu como provado que o antigo ministro e ex-vice-presidente do BCP recebeu 25 mil euros do sucateiro Manuel Godinho, o principal arguido no caso Face Oculta, como compensação pelas diligências por si empreendidas e a empreender em favor das suas empresas.

PUB