Marcelo visita Angola de 6 a 8 de Março de 2019

No final de um almoço em Belém, a convite de Marcelo Rebelo de Sousa, o chefe de Estado de Angola, João Lourenço, anunciou que convidou o Presidente da República de Portugal para uma visita a Luanda, entre os dias 6 e 8 de Março de 2019 (a 9, Marcelo cumpre três anos de mandato).

"Convidei o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa a visitar Angola no período de 6 a 8 de Março de 2019, com chegada a 5 do mesmo mês", disse João Lourenço no final do almoço, altura em que ambos os presidentes proferiram algumas palavras de circunstância e de despedida.

Depois de ouvir Marcelo Rebelo de Sousa agradecer a oportunidade, que foi também "uma honra e um prazer", de receber Ana e João Lourenço em Lisboa, num espírito de "amizade fraternal", o Presidente angolano assumiu que "as relações pessoais são importantes em diplomacia" e que foram essas que os dois tentaram "cultivar a aprofundar" nos últimos dias.

A visita oficial terminou com este almoço, mas João Lourenço só deixa Lisboa amanhã, dia 25.

