João Lourenço: "Não existem obstáculos pelo caminho na relação entre Angola e Portugal"

O penúltimo momento da visita do Presidente da República de Angola, João Lourenço, a Portugal, uma entrevista colectiva a vários órgãos de comunicação social, começou com o chefe de Estado a responder à RTP, garantindo que "não existem obstáculos pelo caminho na relação entre Angola e Portugal e, se existiu algum, foi de menor importância. Está ultrapassado".

Na pergunta, o canal televisivo quis saber também que avaliação, de 1 a 10, faz João Lourenço da relação entre os dois países. "Não posso dar nota dez porque o objectivo é chegarmos ao dez. E não se pode dizer que [as relações] já sejam excelentes. São muito boas, cabe-nos continuar a trabalhar", acrescentou.

Ao PÚBLICO, João Lourenço falou sobre o repatriamento de capitais angolanos e disse que "as fortunas estão espalhadas pelo mundo fora", razão pela qual o Estado angolano vai tentar localizá-las. "Estarão eventualmente em Portugal, mas também noutros países", garantiu.

Ainda em matérias de capitais, mais concretamente no que diz respeito à dívida angolana a empresas portuguesas, o Presidente João Lourenço não adiantou pormenores, que disse não serem da sua competência, mas recordou que Portugal concordou com a certificação já feita por Angola - no valor de 270 milhões. Relativamente ao capital da Sonangol, o chefe de Estado disse que este "deve ser retirado de 52 empresas" em Portugal.

João Lourenço foi questionado sobre o tweet de Isabel dos Santos, no qual a filha do ex-presidente alerta para a crise profunda que se vive em Angola, mas o chefe de Estado apenas rejeitou que o país esteja perante qualquer crise. Sobre o futuro dos bens de Isabel dos Santos, nada disse.

Sobre os objectivos da visita, o presidente angolano confirmou: "Gostaríamos de ver os empresários portugueses em Angola e em força". A seguir, fez questão de registar: Não gosto muito desta expressão e quem sabe da história sabe porquê".

João Lourenço teve ainda ocasião de confirmar que a visita de Marcelo Rebelo de Sousa a Luanda se realizará logo no início do ano 2019. O Expresso avança na sua edição deste sábado que será no mês de Março.

PÚBLICO, RTP, SIC, TVI, Diário de Notícias, Expresso, Lusa, TSF e Rádio Renascença participaram nesta entrevista organizada pela Embaixada de Angola e que decorreu num hotel lisboeta. Logo ao início, uma órfã do 27 de Maio de 1977 tentou recitar um poema em memória dos pais, ambos vítimas da repressão após a suposta tentativa de golpe de Estado em Angola, mas o presidente angolano apenas autorizou a sua intervenção e não a declamação do poema. Mais tarde, João Lourenço considerou que o caso de 27 de Maio de 1977 é "um dossier delicado" que ainda apresenta "feridas profundas" na sociedade.

João Lourenço passou a manhã na Base Naval de Lisboa e de visita ao Arsenal do Alfeite na companhia do ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho. No domingo, regressa a Luanda.

