Os The One Love Machine são um banda de metal que toca punk rock. De metal, mesmo. São três robôs feitos com restos de sucata. E não, não estamos a relatar a sinopse do novo filme Transformers nem a descrever um qualquer episódio de Black Mirror. Os robôs são reais e tocam autonomamente bateria, flauta e baixo. Só não falam, pelo que não têm vocalista — são uma banda instrumental.

Kolja Kugler, alemão, é o manager, que é como quem diz o criador deste peculiar grupo. Começou a coleccionar sucata para criar esculturas como forma de reutilizar o lixo das ruas de Berlim. Através de pistolas de pressão de ar, criou movimento nas partes articuladas e as esculturas ganharam vida. Cada um com a sua: o artista tem o cuidado de dotar cada robô de características próprias, quer físicas, quer de personalidade. Mas tudo começa com a construção das partes que permitem que haja música, como os dedos e as articulações.

Os The One Love Machine têm marcado presença em vários festivais e eventos de tecnologia por todo o mundo. Ao espanto inicial, segue-se "um brilho infantil e alegria", revela o alemão neste vídeo do canal Great Big Story.