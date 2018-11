Exit, "Brexit" e outras touradas

O mundo está em sobressalto. Assistimos a fenómenos de migração de massas, de cisões, de tensão que já não conhecíamos na Europa há quase cinquenta anos.

Os mesmos cinquenta anos de prosperidade e clima de paz, que foram sendo sacudidos por conflitos sem expressão internacional em focos geolocalizados, em que as tensões naturais entre nações vizinhas que defendem para si a melhor das partes de um acordo foram sendo contidos por um género de bom-senso comum da grande maioria dos intervenientes políticos. Ou provavelmente da gestão dos equilíbrios.

PUB

Cinquenta anos de acordos de paz que se transformaram no estado natural em que nos habituámos a viver, e felizmente muitos a nascer. Assistimos a conflitos e tensões que ameaçavam a paz global, mas que foram sempre, e ainda bem, debelados a maioria das vezes com a concordância e empenho amplo da maioria dos países.

PUB

Foi com este objectivo que nasceu a ideia de uma Europa unida, de um conselho que reunisse todas as nações do mundo e que tantos lutaram para implantar em liberdade.

PUB

Mas a liberdade que tanto desejamos veio, provamos do seu sabor... e o que era tão doce, logo se tornou muito amargo.

Amargo porque nos individualizamos de tal forma, que queremos que todos os outros sejam como nós somos. Já não se busca o denominador comum, mas o divisor. Num mundo a duas velocidades, extremamos posições e tudo se transformou. Desiludiram-se as aparências, e o mundo revelou-se desigual.

Na Europa não podia ser pior. No meio de um fenómeno quase incontrolável de imigrações em massa do Médio Oriente e do Sul, o Reino Unido debateu, questionou, discutiu e votou sem grande consciência, acho eu, do impacto que a sua decisão terá no seu futuro colectivo. "Brexit"! Disseram, e a Europa tremeu. Não era para menos, afinal acabara de decidir sair da UE um dos seus principais fundadores. Os meses passaram e todos os que se dispuseram a negociar a saída que outros anunciaram, que outros arriscaram concretizar para sua exclusiva sobrevivência política, desapareceram. Saíram de cena deixando um dos mais complexos dossiers negociais de sempre na União Europeia e no Reino Unido cujo desenlace ameaça a sua própria coesão interna. Onde ficou o bom senso colectivo?

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A Europa em tumulto, em tensão, em cisão... o Médio Oriente em conflito permanente, o Norte de África em sangria, pranto e ranger de dentes, e agora a América do Sul e os EUA. Uma caravana ruma do Sul ao Norte das Américas com milhares de pessoas. Milhares dos famelicos do mundo que se ergueram em busca de uma oportunidade. Mas o que fazem os países que juraram defender-lhes as liberdades? Abrem as portas de par em par... para deixarem a caravana passar. E no final o que encontrarão? Um muro. Um muro fortemente vigiado que não os deixará concretizar o seu sonho americano. Confesso que não sei a quem possa atribuir maior culpa, se aos que lhes venderam um sonho impossível, se aos que brevemente transformarão esse sonho em pesadelo.

Anda meio mundo a tourear o outro, sem que nenhuma das partes seja vencedora de coisa nenhuma. Só peço que haja bom senso. Que volte o bom senso que nos traz equilíbrios. E depressa.

PUB