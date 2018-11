A tourada no prato

A tentação de civilizar por decreto em Portugal é antiga. O rei Pedro IV era tão liberal, tão liberal que terá afirmado que “Os portugueses hão de ser livres, queiram ou não” (Oliveira Martins). Em 1836, D. Maria II proibiu as corridas de touros em todo o reino; dois anos antes, o Mata-Frades também declarara extintos "todos os conventos, mosteiros, colégios, hospícios, e quaisquer outras casas das ordens religiosas regulares". Aconteceu o que previsível. Chassez le naturel. Il revient au galop.

Voltemos à vaca fria. A criação “intensiva” de animais para alimentação humana é muitíssimo superior às “necessidades” mas sempre abaixo da nossa satisfação e da ambição do mercado. Sem falar do peixe. Em Portugal foram consumidas, em 2015, cerca de 186.000 toneladas de carne bovina, de um total de 1.157.000 toneladas de carne. De suínos 465 mil; de capoeira 406 mil (INE).

Os que se insurgem contra as touradas argumentam ser um espectáculo onde “bárbaros” se divertem com o sofrimento dum animal. Os mesmos que frequentemente desfrutam o prazer de um enorme naco de carne (um beef é um boeuf morto). Rejeitam a tourada na arena mas fruem-na no prato com os garfos por bandarilhas.

Se reduzíssemos a metade o consumo de carne – ainda acima das necessidades – sacrificaríamos metade dos animais criados para consumo. E com benefícios na saúde, economia e ecologia. Dir-se-á que um matadouro não é espectáculo; é verdade que não há público a assistir “ao vivo” ao massacre naquele recatado ambiente mas, se se filmasse o que lá se passa, que grande audiência aquelas cenas em diferido não atrairiam.

Proibir as bandarilhas ou encontrar uma alternativa virtual (com lazer que rima com laser) não deixaria mais tempo para discutir política a sério?

H. Carmona da Mota, Coimbra

Tempo de serviço dos professores

Sr. João Tavares, parece-me certo ao dizer, na última página da edição de 22/11 do PÚBLICO, que não se discute "a mais vaga visão de futuro para o país". Isto se se referir à visão de curto prazo que tem orientado a acção dos políticos no poder. Erra porém ao dizer que não se discute o futuro porque, entre outras razões, "o país entretém-se a debater a recuperação do tempo de serviço dos professores". Lamentavelmente o país não está preocupado com os professores. Pelo ruído e pela denegrição os políticos no poder, e outros, encarregam-se de tornar o "cidadão comum" surdo, e até hostil, a respeito das justas reivindicações dos professores. Ao invés deveriam promover a melhoria geral do funcionamento das escolas que se vão tornando um "Circo Trágico". Isso sim seria ter "visão de futuro".

Sr. João Tavares, considero ofensivo para os professores, e para qualquer trabalhador, que trate a questão do roubo do tempo de serviço como entretenimento. Que uma qualquer entidade patronal, unilateralmente, decida não cumprir com o que está contratado é abusar dos trabalhadores. No caso do Ministério da Educação, é ainda abusar da vantagem do poder. O estado de direito deve vigorar em Portugal ou o nosso país será, como outros, também um "Circo Trágico".

António Domingues, Pombal

