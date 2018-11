Polícia usa gás lacrimogéneo para dispersar "coletes amarelos" às portas do Eliseu

A polícia francesa lançou este sábado gás lacrimogéneo e um camião de água para tentar travar os “coletes amarelos”, manifestantes que não respeitaram zonas interditas e desceram os Campos Elísios para chegar à residência oficial do Presidente Emmanuel Macron.

A situação entre a polícia e os manifestantes intensificou-se esta manhã nos Campos Elísios, com centenas de "coletes amarelos" a descerem a famosa avenida da capital, apesar de o movimento ter sido proibido de aí se manifestar. Os confrontos começaram a surgir quando alguns membros do movimento tentaram fugir pelas laterais das barricadas policiais.

O objectivo dos manifestantes é chegar ao Palácio do Eliseu, mas todas as entradas possíveis estão barricadas com redes e polícias de choque.

De modo a dispersar os "coletes amarelos", a polícia atirou várias granadas de gás lacrimogéneo fazendo com que o ar à volta da residência oficial do Presidente se tornasse, se tornasse, durante minutos, irrespirável.

Os manifestantes estavam pelas 11h dispersos em várias ruas que dão acesso ao Palácio do Eliseu, sem sinais de abrandar com a sua demanda "Macron demissão" e cantando também o hino nacional.

O Ministério do Interior tentou canalizar os manifestantes para o Champ de Mars, perto da Torre Eiffel, mas o movimento não acatou as ordens.

"Sabíamos que os Campos Elísios estavam interditos, mas eles também votam leis sem nos pedir autorização. Porque é que havíamos de aceitar o que eles nos dizem? Já parámos as estradas fora de Paris, agora vamos bloquear o Estado", disse Bárbara, uma manifestante vinda de Ruão, em declarações à Lusa nos Campos Elísios.

Há uma semana que se somam as auto-estradas fechadas, barricadas em chamas e camiões em marcha lenta a bloquear o acesso a bombas de gasolina, centros comerciais e algumas fábricas. Mas o movimento acusam os media franceses de não terem mostrado a verdadeira dimensão dos bloqueios da última semana e por isso concentraram-se em mostrar a sua força no centro da capital francesa.

