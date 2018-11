Nova vaga de ataques no Norte de Moçambique faz 12 mortos

Pelo menos 12 pessoas foram mortas numa nova vaga de ataques no Norte de Moçambique, na província de Cabo Delgado – os atacantes chegaram durante a noite a aldeias próximas da fronteira com a Tanzânia, queimaram casas e mataram alguns dos habitantes de Chicuaia Velha, de quinta para sexta-feira, uma aldeia remota no distrito de Nangade, diz a Deutsche Welle, e também nas cidades de Lukwamba e Litingina.

A informação sobre os ataques só foi conhecida um dia depois. Testemunhas relataram ao jornal moçambicano O País que os atacantes não tinham armas de fogo – usaram machetes e facas para matar e destruir as casas. Roubaram gado e incendiaram as casas das pessoas que recusaram abrir-lhes as portas, e algumas vítimas mortais morreram no interior das habitações em chamas – que, como é habitual na zona, são de construção artesanal, com materiais naturais e altamente inflamáveis.

PUB

Por causa do ataque, parte dos residentes de Chicuaia Velha fugiram para a Tanzânia. Em menos de um mês, contam-se já três ataques na província de Cabo Delegado, com um balanço de 20 mortos, diz O País.

PUB

PUB

O distrito de Nangade é um dos locais que tem sido palco da onda violência que desde Outubro de 2017 atinge a província de Cabo Delgado, em locais remotos, sem rede eléctrica e só acessíveis por estradas sem terra batida.

Os ataques têm sido atribuídos à organização jihadista Al-Shabab, que no entanto não tem relação com o grupo homónimo da Somália. Embora o grupo moçambicano diga, tal como o somali, que defende a ideologia islâmica, um estudo científico publicado este ano diz que a Al-Shabab de Moçambique busca desestabilizar o país e dar espaço para o comércio ilegal de madeira, marfim e rubi, que gera milhões de dólares todos os anos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O Governo português manifestou "a sua total solidariedade para com as autoridades e povo moçambicano" pelo sucedido, e reconheceu "o esforço levado a cabo pelas autoridades moçambicanas no sentido de responsabilizar e punir os autores deste e de outros ataques mortais que têm assolado a província de Cabo Delgado", num comunicado divulgado esta manhã.

Esta semana, 189 pessoas foram acusadas na província de Cabo Delgado de integrar a Al-Shabab moçambicana.

PUB