Milhares marcham contra a violência sexual em França

Num dia em que todos os olhos estavam postos na manifestação dos "coletes amarelos" em Paris, e em que a cidade também dividia a atenção com um jogo de futebol no Parque dos Príncipes e um jogo de râguebi no Stade de France, quase passou despercebida a segunda grande marcha de denúncia da violência contra as mulheres, organizada pelo movimento Nous Touts (Nós Todas).

A data desta marcha foi marcada logo depois de uma primeira em França, em Setembro, que assinalou o primeiro ano do movimento internacional MeToo. Mas os planos das organizadoras foram postos em causa na passada segunda-feira, quando se percebeu que os "coletes amarelos" iriam manifestar-se na capital do país no mesmo dia.

Durante a semana foram feitos apelos para que o protesto contra a subida dos impostos sobre os combustíveis e as políticas do Presidente Macron fosse remarcado, mas não foi isso que aconteceu. Este sábado, enquanto oito mil "coletes amarelos" protestavam nos Campos Elísios, pelo menos 12 mil mulheres e homens vestidos de roxo marchavam na direcção oposta, entre a Praça da Ópera e a Praça da República.

"Obrigado! Bravo! Fomos 50 mil por toda a França contra a violência sexista e sexual", disseram no Twitter as organizadoras da marcha.

"Foi a maior mobilização feminista de sempre em França", disse Caroline De Haas, porta-voz da associação Osez le féminisme. Segundo os números da organização, a marcha em Paris teve a participação de 30 mil pessoas, e não de apenas 12 mil, como disse a polícia — seja qual for o número, a marcha do movimento Nós Todas reuniu mais pessoas nas ruas de Paris do que o protesto contra Macron.

Do Norte ao Sul do país, de Rennes a Marselha, de Lyon a Toulouse, pediu-se "o fim da impunidade dos agressores" e a aprovação de "meios financeiros suficientes" para uma luta séria, num país onde 225 mil mulheres são agredidas pelos seus parceiros todos os anos, segundo os números do Governo francês.

A cada dia, mais de 230 mulheres são violadas ou vítimas de tentativa de violação em França, e pelo menos uma em cada três foram agredidas sexualmente ou assediadas nos seus locais de trabalho. Desde o início do movimento MeToo, em Outubro do ano passado, houve um aumento de 23% no número de queixas de mulheres em França por assédio ou agressão sexual.

Rirette, de 84 anos, marchou em Lyon "pela igualdade salarial, de direitos e comportamentos sexuais", e repetiu uma das maiores críticas que têm sido feitas às autoridades francesas: "O não-consentimento é uma coisa horrível, e tem sido julgado de forma laxista pelos tribunais", disse, citada pela agência de notícias AFP.

