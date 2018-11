Os vinhos precisam de tempo mas são vendidos cada vez mais novos

Em 2004, a influente revista norte-americana Wine Spectator elegeu o tinto Chryseia 2011, do Douro, parceria do francês Bruno Prats com a família Symington, como o terceiro melhor vinho do ano. Desde então, o vinho esgota num fechar de olhos e cada nova colheita chega ao mercado logo ao segundo ano. O Chryseia 2016, por exemplo, já está à venda há alguns meses (65 euros). A pressão dos comerciais é enorme e o vinho nem tempo tem para afinar na adega. É a 15.ª colheita deste vinho em apenas 18 anos (sem contar com as duas que estão na adega, a de 2017 e a de 2018).

Ao contrário do Chryseia, o Barca Velha, o vinho ícone da Sogrape, passa entre oito a dez anos na adega antes de começar a ser comercializado. O último a sair foi o 2008 (pontuado com 100 pontos pela revista Wine Enthusiast). A cada nova colheita, o preço dispara. Uma garrafa do 2008 já custa mais de 500 euros (595 euros na Garrafeira Nacional). Em 50 anos, só 18 vinhos foram declarados Barca Velha.

Mário Cunha, produtor transmontano (Vilar de Ouro, Mirandela), não pertence a este "campeonato", mas faz um tinto, o Romano Cunha, que comercializa quase com o mesmo tempo do Barca Velha. A colheita que tem no mercado é a de 2010. Cada garrafa custa 20 euros. O seu consultor/conselheiro é o conhecido enólogo espanhol Raul Pérez.

O que estes três exemplos nos dizem? Alguma coisa. Nos vinhos, o juízo soberano pertence ao consumidor. Se há quem pague 400 euros ou mais por um Barca Velha e quem compre Chryseia ainda imberbe, por que razão a Sogrape e os Symington e Bruno Prats hão-de-fazer as coisas de maneira diferente? O naïf desta história não será Mário Cunha?

Se calhar. Em bom rigor, Mário Cunha vende o seu vinho com tanta idade também por necessidade, porque foi obrigado a acumular stocks a partir do momento em que as suas vendas a granel para Espanha começaram a cair. Mas há algum critério enológico. “O vinho foi ficando nos pipos à espera que o Raul dissesse que estava bom para sair para o mercado. Ultimamente, o Raul tem-me dito que o vinho é de modas e que as pessoas querem vinhos mais fáceis de beber e mais jovens. Se calhar, vou começar a vender vinhos com menos idade e menos extracção”, diz Mário Cunha.

Seja como for, os vinhos, tantos os tintos como os brancos, para poderem aspirar a ser grandes, precisam de passar a prova do tempo. Precisam de evoluir no penumbra da cave, para polir arestas, integrar tudo melhor e ficarem ainda mais ricos e complexos. Alguns tintos, os mais tânicos e agrestes em novos, pelo estilo ou pelas características das castas, requerem mesmo muito tempo. Basta pensar nos Ramisco, da região de Colares, ou em alguns Baga, da Bairrada, por exemplo.

Cada vinho necessita do seu tempo certo, para poder atingir o seu auge, antes de começarem a caminhar para o seu destino final, o vinagre. Acertar nesse ponto óptimo de consumo é o grande desafio que se coloca a qualquer enófilo. Ainda assim, tratando-se de vinhos realmente bons, esse auge nunca se alcança ao fim de um ou dois anos, por bem feitos que sejam.

Acontece que os vinhos, de um modo geral, estão a ser vendidos cada vez mais novos, com pouco tempo de cave e de garrafa. O consumidor, em geral, está mais impaciente. “Hoje compra-se vinho para beber, não para guardar. As pessoas não têm nem tempo, nem dinheiro, nem espaço para guardar vinhos”, sublinha o bairradino Luís Pato. Por sua vez, os produtores esperam menos pelos vinhos porque precisam de realizar dinheiro e porque a acumulação de stocks tem custos muito elevados. Uma empresa como a Prats&Symington até podia ser mais paciente. Paul Symington, o líder dos Symington, concorda e admite que o vinho esteja a sair cedo de mais, mas desculpa-se com as “regras” do negócio. "Se um vinho estiver uns anos sem sair, o mercado esquece-o", justifica.

Seja pelo que for, o Chryseia está muito longe de ser um caso isolado. Na verdade, o seu exemplo faz a regra hoje em dia. Mário Cunha e o seu Romano Cunha é que são a boa excepção, já que o Barca Velha, pela sua singularidade e fama, não conta para este debate. Não conta o Barca Velha como não contam mais uns quantos (não muitos) vinhos nacionais famosos que souberam forjar uma imagem de qualidade assente na sua raridade, envelhecimento longo e preço elevado (Casa Ferreirinha Reserva Especial, Quinta do Crasto Maria Teresa e Vinha da Ponte, Pêra-Manca, Quinta Foz do Arouce Vinhas Velhas de Santa Maria, Bussaco, Quinta da Pellada, Quinta do Ribeirinho Pé Franco, entre mais um ou outro).

O facto de serem poucos diz-nos muito sobre o Portugal vinícola. O país pertence ao Velho Mundo do vinho, mas ainda é relativamente novo na produção de vinhos tranquilos de qualidade. O Douro, por exemplo, tem pouco mais de três décadas. Durante muito tempo produziu-se apenas para auto-consumo e para alimentar as colónias. Vendia-se a granel. O que determinava muitas vezes a guarda de um vinho era o seu preço e a procura. Em algumas regiões, o vinho ficava uns anos nas cubas ou nas pipas porque a procura era baixa. Noutras, como a Bairrada, por exemplo, também porque o vinho era difícil de beber em novo. Nas regiões mais quentes, como o Alentejo, onde as uvas amadurecem melhor, o vinho era bebido logo no mesmo ano. Para conseguir um vinho de guarda era tradição usar muito ácido tartárico e até gesso, para fazer baixar o pH dos vinhos e aumentar a sua resistência ao envelhecimento.

Tirando um ou outro vinho mais icónico, nunca houve tradição em Portugal de lançar os vinhos mais tarde por razões de qualidade, nem nunca vendemos en primeur, como acontece em algumas regiões francesas. E, de uma forma genérica, as regras de classificação dos vinhos também nunca foram tão apertadas como nas regiões espanholas da Rioja e Ribera del Duero, onde os grandes reservas só podem sair para o mercado ao fim de cinco anos (ver caixa). No Douro, por exemplo, é possível lançar um Grande Reserva ao final de um ano.

Por outro lado, o “vinho velho” não era sinónimo de qualidade. Pelo contrário. Um vinho velho, por muito bom que fosse, tendia a desvalorizar-se. Ainda é assim com a maioria dos vinhos. Só os mais conhecidos e caros é que vão aumentando de preço.

Os vinhos também não duravam tanto. Os cuidados eram menores e a tecnologia e os conhecimentos de enologia e viticultura não eram os de hoje. Os vinhos actuais são genericamente melhores e conservam-se por mais tempo. E, face ao aumento da temperatura na Terra, as uvas também amadurecem melhor, pelo que os vinhos já nascem mais polidos e bebíveis em novos. “Eu faço vinhos mais redondos do que fazia há cinco ou dez anos. Os que faziam primeiro podiam durar 40 anos ou mais. Se estes durarem 20 ou 30, já não é mau”, reconhece Luís Pato.

Vivemos um tempo de consumo voraz. O vinho não foge à regra. Em Portugal e em qualquer país do mundo. Vender os vinhos cada vez mais novos está longe de ser um problema português. É uma tendência mundial. Basta olhar para o top ten deste ano da Wine Spectator. O melhor vinho de 2018 é um Sassicaia (Toscana, Itália) de 2015. No segundo e no terceiro lugares surgem o Château Canon-La Gaffelière (Saint-Émilion, França) e o Castello di Volpaia Chianti Classico Riserva (Toscana, Itália), ambos também de 2015. Só em quarto lugar é que aparece um vinho já com alguma idade, o Rioja Alta Gran Reserva 890, da colheita de 2005. Entre os restantes seis há um champanhe de 2008, um tinto de 2015, um Chardonnay de 2016 e três tintos de 2016.

O mundo está mesmo a mudar e o negócio do vinho também. A regra é cada vez mais passar o custo do envelhecimento para o consumidor. Por todo o lado, a palavra de ordem passou a ser esta: “Quer beber vinhos com mais idade? Compre-os novos e guarde-os em casa”.

O exemplo espanhol A região de Ribera del Duero, uma das mais famosas de Espanha, não está muito na moda, pelo menos entre os críticos de vinho. Os seus vinhos são muito concentrados, densos, maduros e com longos estágios em barrica. Tudo o contrário da tendência actual de consumo, que privilegia os vinhos com menos álcool e menos madeira. Os vinhos de Ribera del Duero são, em Espanha, o mais parecido ao que se designa de estilo Parker, o crítico mais influente das últimas três décadas. Nos últimos anos, Robert Parker tem vindo a perder influência e até os seus próprios provadores preferem vinhos nas antípodas daquilo que fazia o gosto do boss. Parker gostava de Ribera del Duero, mas o seu provador para Espanha, Luís Gutierrez, prefere vinhos de outras regiões. Em Agosto, Gutierrez escreveu um artigo demolidor para Ribera del Duero, dizendo que lhe custa “manter a motivação” para provar os seus vinhos e que a região, das mais famosas de Espanha, é uma das que menos lhe apetece visitar. “É certo que há alguns nomes interessantes, mas creio que a maioria dos vinhos são demasiado parecidos, demasiado previsíveis, pouco originais, excessivos e, em definitivo, aborrecidos”, afirmou. Como se chegou até aqui? A relativa homogeneidade da região, em orografia, clima e castas utilizadas, pode ajudar a explicar a produção de vinhos muito parecidos. Mas as regras da denominação de origem também têm sido determinantes. Para o bem e para o mal. Para o mal, porque obrigam a um uso excessivo da barrica. Para um vinho poder ser classificado como Crianza tem que ter pelo menos dois anos, um dos quais em barrica. Um Reserva só pode ser comercializado ao fim de três anos e tem que passar pelo menos um em barrica. E os Gran Reserva Crianza têm que ter no mínimo dois anos de barrica e três de garrafa antes de poderem ser lançados no mercado. Para o bem, porque “obrigam” a dar tempo ao vinho. Passa-se o mesmo na Rioja, onde predomina a mesma casta, a tânica Tempranillo, e a mesma influência bordalesa no uso prolongado da barrica. As regras são semelhantes. Em novos, os vinhos são muito amadeirados e algo agrestes. Mas, com o tempo, vão complexando e podem chegar a ser divinais. Na Rioja, por tradição, os vinhos ainda envelheciam mais tempo do que em Ribera del Duero. Por exemplo, o Marquês de Murrieta Gran Reserva 1983, um dos grandes vinhos do mundo, foi lançado após 41 anos de envelhecimento. Há muitos outros vinhos da Rioja ainda vivos e em grande forma que só saíram ao fim de 15 ou 20 anos. Hoje, esta prática é economicamente inviável. Só uns poucos vinhos continuam a seguir essa linhagem, pela força da sua raridade, fama e preço e porque se tornaram em vinhos mais de colecção do que de consumo.

Cinco grandes vinhos com idade Barca Velha 2008 É um vinho com um aroma explosivo, muito químico, balsâmico e especiado mas ainda com bastante fruta vermelha. Na boca, é um portento de nervo e frescura. Não é um vinho geométrico, perfeito, mas é precisamente por isso que emociona, porque tem vida, tem mistério, obriga-nos a “falar com ele”, como dizia Luís Sottomayor, o seu criador. Em relação ao anterior, de 2004, é mais másculo, tem maior vigor tânico, pelo que requer comida apropriada e alguma paciência e critério por parte de quem o beber. Foram cheias apenas 18 mil garrafas (menos 12 mil do que no Barca Velha 2004). P.G. Castas: Touriga Franca (50%), Touriga Nacional (30%), Tinta Roriz (10%) e Tinto Cão (10%)

Região: Douro

Álcool: 14% vol

Nota: 98

Preço: 595€ (Garrafeira Nacional) Mouchão 2013 A primeira dádiva deste Mouchão é o tempo – ou, por outras palavras, é colocado no mercado após 36 meses em tonéis de macaúba e 24 meses de garrafa. O que lhe permite apresentar uma dimensão na qual o refinamento e o apuramento do seu enorme potencial já está em condições de ser apreciado. Aromas de ameixa preta, notas de tabaco, tanino seco a conferir intensidade e frescor, riqueza de fruta na boca temperada com especiaria, é um vinho com a marca da casa. M.C. Castas: Alicante Bouschet (dominante), Trincadeira e Aragonês

Região: Alentejo

Álcool: 14%

Nota: 94

Preço: 42,50€ Quinta do Ribeirinho Pé Franco 2003 Luís Pato foi sempre um produtor irrequieto, inovador e ousado. Em 1998 tomou uma decisão importante para o futuro do seu projecto e que haveria de mudar também a percepção dos críticos mais influentes do mundo sobre o grande potencial dos tintos da Bairrada. Quis saber como eram os vinhos antes da filoxera e plantou 1,2 hectares de videiras da casta Baga em pé franco. Ou seja, directamente no solo arenoso, sem porta-enxerto. Em 1995 lançou o seu primeiro Quinta do Ribeirinho Pé Franco e a reacção da crítica, em especial da inglesa Jancis Robinson, foi extraordinária. Hoje, este vinho é um ícone da Bairrada e do país. O último a sair é da colheita de 2012. Cada videira, por decisão do produtor, só produz um cacho (os outros cachos vão sendo mondados para o chão ou são colhidos mais cedo para espumante) e o vinho é invariavelmente muito estruturado, concentrado e rico, com taninos sólidos mas toleráveis e acidez equilibrada. O 2012, que ainda não provámos, deve seguir a mesma linha dos anteriores. Mas um dos que nos ficou na memória foi o 2003, provado em 2013. Um Baga colossal, longo, poderoso e ainda cheio de viço. P.G. Castas: Baga

Região: Bairrada

Álcool: 13%

Nota: 96

Preço: 150€ (colheita de 2012) Bussaco Tinto Reservado 1983 O Hotel Palace do Buçaco funciona desde 1907 como hotel de luxo e também como adega de um dos vinhos portugueses mais originais e cobiçados. Nas caves do hotel e de mais alguns edifícios repousam cerca de 200 mil garrafas, entre tintos e brancos feitos com uvas da Bairrada e do Dão, de inúmeras colheitas. Cada colheita passava longos anos em cave antes de ser engarrafada (hoje, o tempo de guarda já é menor). São vinhos que podem durar décadas. Há vinhos da década de 40 do século passado ainda bebíveis. Um de meia idade, digamos, é o Bussaco Tinto Reservado 1983. “Reservado” porque era um vinho reservado para o hotel. Era e continua a ser. Já tem 35 anos e continua a causar grande impressão, graças ao seu bouquet muito químico, à sua deliciosa frescura e até a alguma rusticidade. P.G. Castas: Baga da Bairrada, Touriga Nacional e outras do Dão

Região: Bairrada/Dão

Álcool: 13%

Nota: 94

Preço: 80€ Porta dos Cavaleiros Reserva Seleccionada 1975 As Caves São João, da Bairrada, possuem certamente o melhor stock de vinhos tranquilos do país. Fundada em 1920 pelos irmãos José, Manuel e Albano Costa, é uma empresa familiar que, no princípio, se dedicava à comercialização de vinhos finos do Douro e de licores. Nos anos 1930, com a interdição da elaboração dos vinhos do Porto fora de Vila Nova de Gaia, passou a comercializar vinhos de mesa da Bairrada. No final da década de 50 criou uma das mais conhecidas marcas de vinho da região – o “Frei João” – e, um pouco mais tarde, estendeu-se ao Dão, lançando o icónico “Porta dos Cavaleiros". Sobretudo os tintos mais antigos, são do melhor que se fez em Portugal. É o caso do extraordinário Porta dos Cavaleiros Reserva Seleccionada 1975. Lote de Baga, Jaen, Alfrocheiro e Tinta Roriz, possui apenas 12,8 de álcool. Delicado, complexo e fresquíssimo, é um tinto capaz de surpreender mesmo quem tenha a bitola nivelada pelos grandes vinhos de Bordéus e da Borgonha. A empresa ainda comercializa esta colheita e, para um vinho desta idade e desta qualidade, o seu preço (45,20 euros) é um achado. P.G. Castas: Baga, Jaen, Alfrocheiro e Tinta Roriz

Região: Dão

Álcool: 12,8%

Nota: 96

Preço: 45,20€

