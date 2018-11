Portugal derrotado em Coimbra pela Namíbia

Quinze dias depois de ser derrotado na Roménia no play-off de acesso ao Rugby Europe Championship, Portugal somou nova derrota. Na única partida disputada pela selecção portuguesa de râguebi nos habituais jogos-teste realizados em Novembro, a equipa nacional voltou a apresentar-se com muitos jogadores jovens e sem os atletas profissionais e, perante uma selecção da Namíbia que estará no Mundial 2019, os portugueses foram batidos em Coimbra, por 29-23.

Os resultados da Namíbia nos dois jogos disputados pelos africanos na digressão que estão a realizar à Europa neste mês tinham sido negativos - derrotas contra a Rússia (47-20) e Espanha (34-13) -, mas contra uma equipa portuguesa pouco experiente os “welwitschias”, que no Mundial do Japão vão defrontar no Grupo B a Nova Zelândia, a África do Sul, a Itália, e o Canadá, justificaram o triunfo.

XV de Portugal 1 - José Lupi, 2 - Nuno Mascarenhas, 3 - Diogo Hasse Ferreira, 4 – Rui D’Orey, 5 - Salvador Vassalo (5), 6 - David Wallis, 7 – Sebastião Villax, 8 - Francisco Sousa, 9 – Francisco Vieira - 10 – Nuno Sousa Guedes (3+3+3+2+2), 11 - Pedro Silveiro, 12 – António Vidinha, 13 – Rodrigo Freudenthal, 14 – Fábio Conceição, 15 – Manuel Marta (5). Suplentes 16 – João Melo, 17 – João Corte-Real, 18 – Francisco Bruno, 19 – Manuel Picão, 20 – José Roque, 21 – João Belo, 22 – Frederico Caetano, 23 – Pedro Cordeiro.

Aproveitando várias falhas de placagem por parte de Portugal, o terceira-linha Thomasau Forbes fez o primeiro ensaio do jogo logo aos 4’, mas a selecção portuguesa reagiu bem e restabeleceu o empate quase de imediato, após um bom ensaio do capitão Salvador Vassalo convertido por Nuno Sousa Guedes.

Após uma penalidade para cada lado, o resultado à meia hora assinava um 10-10, mas em cima do intervalo o talonador Obert Nortje fez o segundo ensaio dos africanos. Porém, à semelhança do que tinha acontecido no início da partida, Portugal reagiu bem e com um ensaio do defesa Manuel Marta, os Lobos chegaram ao final dos primeiros 40 minutos empatados a 17 pontos com a Namíbia.

Na segunda parte, porém, os “welwitschias”, mesmo sem jogarem bem, conseguiram um ligeiro ascendente que foi traduzido em pontos: com dois ensaios, os africanos passaram a vencer por 29-20.

Nos últimos minutos, com nova penalidade de Sousa Guedes, Portugal ainda reduziu para seis pontos a diferença (29-23), mas não conseguiu a derrota no último jogo antes de começar, em Fevereiro, a sua participação no Rugby Europe Trophy, onde começará por defrontar a Polónia.

