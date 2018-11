O monólogo do PSG continua: 14 jogos, 14 vitórias

Continua de vento em popa o campeonato à parte que está a protagonizar o Paris Saint-Germain (PSG) em França. Na 14.ª jornada, os parisienses derrotaram o Toulouse por 1-0, consolidaram a liderança da prova só com vitórias e atingiram os 42 pontos, já com 46 golos marcados.

O golo que decidiu o encontro surgiu logo aos 9', pelos pés do uruguaio Edinson Cavani, após assistência de Rabiot. Sem poder contar com os lesionados Neymar e Mbappé (saíram com queixas após os jogos pelas selecções), o treinador Thomas Tuchel jogou com Cavani, Di María e Draxler no tridente ofensivo.

Depois do triunfo do Lyon (1-0 ao Saint-Étienne no arranque da jornada), o PSG deu seguimento a um registo perfeito na Ligue 1 e tem agora mais 15 pontos que o segundo classificado, margem que pode ser reduzida para 13 se o Lille vencer no domingo o Nice.

Na quarta-feira, o campeão francês tem um importante embate com o Liverpool, em Paris, na 5.ª jornada da Liga dos Campeões, sendo que uma vitória permitirá ultrapassar os ingleses na classificação, naquele que é um dos grupos mais equilibrados da prova.

