Melo Gouveia às portas do top-10 em Hong Kong

Ricardo Melo Gouveia repetiu hoje as 65 pancadas – 5 abaixo do Par 70 da véspera – e descolou dos 44.ºs para os 12.ºs no Hong Kong Open, quando falta apenas disputar a jornada de domingo no Hong Kong Golf Club.

O português soma 204 (-6) e está empatado com mais sete jogadores – os escoceses David Drysdale e Robert Macintyre, o austríaco Matthias Schwabb, os norte-americanos David Lipsky e Sihwan Kim, o inglês Jack Singh e o indiano Shubhanker Sharma.

Os ingleses dominam em Hong Kong na primeira prova da época 2018/2019 no European Tour, já que Aaron Rai é o líder destacado com 194 (65-61-68), 16 abaixo do Par, seguido dos compatriotas Tommy Fleetwood (69-65-66) e Matthew Fitzpatrick (70-62-68), respectivamente números 9 e 43 no ranking mundial, ambos com um total de 200 (-10).

Melo Gouveia voltou a ter um back nine muito forte, com quatro birdies e cinco pares, depois de ter completado o front nine com -1 (dois birdies, um bogey).

Domingo joga a última volta num grupo com o sul-coreano Hyowon Park e o australiano Jake Higginbottom.

