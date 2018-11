Manchester City e Liverpool não desarmam em Inglaterra

Tudo na mesma no topo da Premier League. Antes de Tottenham e Chelsea jogarem pelo terceiro lugar, o Manchester City consolidou a liderança com um triunfo em Londres e o Liverpool manteve a perseguição aos "citizens" com uma vitória em Watford. Menos feliz foi a tarde do Manchester United, que empatou em casa e caiu para o sétimo posto.

O City arrumou cedo a questão diante do West Ham. Aos 34', já tinha construído praticamente o resultado, com golos de David Silva, Sterling e Leroy Sané. O alemão viria ainda a bisar, já no tempo de compensação, fechando a goleada em 0-4 e permitindo aos "citizens" atingirem a barreira dos 40 golos marcados em 13 jornadas.

Já o Liverpool teve de esperar pelo segundo tempo para se colocar em vantagem. Aos 67', Salah fez o 0-1 e aos 76' Alexander-Arnold ampliou o resultado. E nem a expulsão de Jordan Henderson (82') retirou capacidade ofensiva aos "reds", que fecharam o resultado aos 90', por Firmino (0-3).

Outra equipa que aproveitou bem a 13.ª jornada foi o Everton, que derrotou o Cardiff City por 1-0 (golo de Gylfi Sigurdsson) e ascendeu ao sexto lugar, com 22 pontos. Este triunfo permitiu a Marco Silva tirar partido do empate do Manchester United, que caiu para a sétima posição.

Em Old Trafford, a equipa orientada por José Mourinho sofreu na primeira parte diante de um Crystal Palace muito veloz nas transições ofensivas. Os visitantes chegaram a marcar na sequência de um livre indirecto, mas o golo foi anulado por fora-de-jogo, o mesmo que aconteceria na segunda parte aos "red devils", com Lukaku em posição irregular. Em 13 partidas disputadas, o United conseguiu apenas seis triunfos (três empates e quatro desaires).

Na cauda da tabela, o Fulham, penúltimo classificado, conseguiu um importante (e difícil) triunfo diante do Southampton, alcançando o rival, com oito pontos somados. Foi apenas o segundo triunfo dos londrinos, agora treinados por Claudio Ranieri, e aconteceu graças a dois golos de Mitrovic e um de Schurrle.

