Lewis Hamilton arrebatou a última pole da época

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes), que já assegurou o seu quinto título mundial de Fórmula 1, garantiu a pole position para o Grande Prémio de Abu Dhabi, que encerra no domingo a temporada 2018.

No circuito de Yas Marina, Hamilton alcançou a 83.ª pole da carreira e 11.ª da época, ao bater o recorde do circuito, de 5.554 metros, que cumpriu em 1m34,794s.

A new track record at Yas Marina ??



And his 11th pole of 2018 ??



Here's how @LewisHamilton did it ??#AbuDhabiGP ???? #F1 pic.twitter.com/hyXRZHhLF6