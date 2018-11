Mais um golo de Ronaldo, mais uma vitória da Juventus

Foi com um risco vermelho na face que os protagonistas do jogo entre a Juventus e a SPAL se apresentaram neste sábado, em Turim. O mote para a pequena excentricidade foi uma campanha que varre toda a Série A contra a violência sobre as mulheres, mas o que levou os adeptos a encherem o Estádio Allianz foi a perspectiva de verem o campeão italiano dar seguimento a um arranque de temporada autoritário. E os "bianconeri" cumpriram, com um triunfo por 2-0 que contou com mais um golo de Cristiano Ronaldo.

Foi aos 29' que o português, que se transferiu nesta época para o calcio, apontou o nono golo no campeonato, igualando no topo da lista o polaco Piatek. Na sequência de um livre indirecto, batido por Pjanic, Ronaldo foi mais rápido que os defesas da SPAL a reagir e desviou com elegância para a baliza.

PUB

PUB

PUB

Estava lançada a Juve para o 12.º triunfo em 13 jogos (só o Génova conseguiu, com um empate, travar a "Vecchia Signora" até agora), que seria confirmado no segundo tempo. Bola longa de um central para Ronaldo numa transição ofensiva, o português passou pelo lateral em velocidade e atrasou com classe para Douglas Costa. O brasileiro rematou para defesa incompleta de Gomis e Mandzukic, oportuno, empurrou para a baliza deserta (60').

Já à entrada para os últimos 10 minutos, Ronaldo dispôs de mais duas boas ocasiões para marcar. A primeira após uma grande assistência de Bettancur (o português permitiu um corte no último instante), a segunda com um remate cruzado que saiu perto do segundo poste (e que só foi possível graças a uma grande jogada individual de Cuadrado).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Numa jornada que só entra em velocidade de cruzeiro no domingo (e em que a Roma perdeu surpreendentemente com a Udinese, por 1-0), a Juventus disparou para os 37 pontos, mais nove que o Nápoles, segundo classificado que ainda irá medir forças com o Chievo.

PUB