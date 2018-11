Final da Libertadores vai realizar-se com mais de duas horas de atraso

A segunda mão da Copa Libertadores vai-se realizar-se às 22h15, hora de Lisboa (19h15 em Buenos Aires), uma 135 minutos depois da hora prevista. O anúncio foi feito pela Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL), na sequência de um ataque de adeptos do River Plate ao autocarro onde seguia a equipa do Boca Juniores, a caminho do Estádio Monumental. Foi o segundo adiamento anunciado neste sábado, depois de terem comunicado que o jogo ia realizar-se com uma hora de atraso.

Adeptos do River arremessaram pedras ao autocarro. A polícia respondeu com gás lacrimogéneo e alguns jogadores respiraram o gás, que entrou no autocarro pelas janelas partidas. A imprensa argentina veiculou a possibilidade de o jogo ser adiado, tal como aconteceu no jogo da primeira mão, na Bombonera (passou para o dia seguinte devido às fortes chuvas), mas parece que esta segunda mão vai acontecer e que vai ficar hoje decidido o título de campeão sul-americano de clubes.

A efectos de cumplir con el cronograma de la final, el partido empezará a las 19:15 horas. — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) November 24, 2018

Após a saída do autocarro, vários jogadores do Boca Juniors apresentavam dificuldades respiratórias. Carlos Tevez, antigo jogador do Manchester City, era um dos mais afectados, precisando de ajuda para percorrer o caminho até aos balneários. Pablo Pérez, médio argentino, garantiu aos jornalistas que os adeptos rivais "atiraram de tudo". Outro dos jogadores do Boca afectados foi Gonzalo Lamardo, tendo já sido divulgado um vídeo nas redes sociais em que se vê a dificuldade do médio em respirar. Tanto Lamardo como Pérez, que é o capitão de equipa, estão a ser assistidos numa clínica privada, e não vão a jogo, tal como Tévez.

As cenas da chegada do Boca ao vestiário são lamentáveis. Não se pode pensar em rolar a bola vendo uma cena dessa. pic.twitter.com/6J1bhd1Z81 — Doentes por Futebol (@DoentesPFutebol) November 24, 2018

Marcello Gallardo, treinador do River Plate, tinha assumido perante os jornalistas e a direcção do seu clube que não pretendia jogar nestas condições. Segundo informações veiculadas por jornalistas no Monumental, Gianni Infantino, presidente da FIFA, fez pressão para que o jogo se realizasse hoje, ameaçando o Boca Juniors de desqualificação caso se recusasse a entrar em campo.

