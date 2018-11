Benfica desperdiça liderança provisória da Liga

O Benfica perdeu a oportunidade de subir provisoriamente à liderança do campeonato de hóquei em patins. A vencer por três golos frente ao Óquei de Barcelos, os “encarnados” permitiram o empate dos minhotos, que se mantêm no primeiro lugar, com 15 pontos. No domingo, Sporting ou FC Porto podem reclamar o lugar da equipa barcelense, num clássico marcado para o Pavilhão João Rocha, às 12h30.

Em Barcelos, a equipa da casa entrou mais forte do que as “águias”, forçando Pedro Henriques a trabalhar para manter o nulo no marcador. O primeiro tempo foi pautado pelo equilíbrio, com as equipas a tentarem surpreender o adversário em contra-ataque rápido.

Foi, precisamente, numa manobra ofensiva executada de forma exímia que o Benfica inaugurou o marcador aos 19’. Lucas Ordoñez, jogador argentino dos “encarnados”, ficou na cara de Ricardo Silva e, com um toque de classe, colocou a bola fora do alcance do guarda-redes. O Benfica sairia para o intervalo a vencer por 0-1, num primeiro tempo muito bem disputado que registou apenas quatro faltas.

No regresso dos balneários, as “águias” não podiam ter pedido melhor início. No primeiro remate do segundo tempo, foi Lucas Ordoñez, pela segunda vez, a encontrar o caminho do golo. Através de uma potente stickada cruzada, o internacional argentino aumentou a vantagem “encarnada” para dois golos (0-2) aos 28’.

Os benfiquistas continuaram a pressionar os barcelenses e voltaram, novamente, a marcar. Diogo Rafael, em iniciativa individual, colocou as “águias” com uma vantagem confortável (0-3), aos 34’.

O Benfica não permaneceu muito tempo nas nuvens porque, meros segundos após o golo do internacional português, foi a vez de os barcelenses festejarem. Gonçalo Meira, de primeira, desferiu um remate que encontrou um pequeno espaço no ângulo inferior esquerdo da baliza "encarnada". Com 16 minutos para serem disputados, o Benfica vencia por 1-3.

Foto hoqueipatins.pt

A vantagem inicial pareceu ainda mais frágil quando Valter Neves cometeu falta sobre um jogador do Barcelos, tendo sido admoestado com cartão azul. Gonçalo Nunes não conseguiu levar a melhor sobre Pedro Henriques, mas, a jogar com mais uma unidade, o Barcelos reduziria a vantagem para a margem mínima (3-2), através de um golo de José Pedro, aos 44’.

"Empurrados" pelos adeptos, os jogadores barcelenses pressionaram os "encarnados" e, pela segunda vez, conseguiram forçar uma falta no interior da área benfiquista. Gonçalo Nunes teve a oportunidade de se redimir e, desta vez, não deu hipótese a Pedro Henriques, empatando o jogo a três (3-3) aos 47’, resultado que se manteria até ao apito final.

Oliveirense vence em Braga

Nos restantes encontros da 7.ª jornada, destaque para a Oliveirense que, com o triunfo por 3-2 sobre o HC Braga, iguala o Benfica e o Riba d'Ave HC no terceiro lugar. Também o Turquel conseguiu uma vitória importante. Vasco Luís, com um hat-trick, assinou uma exibição de luxo, contribuindo para o triunfo sobre o AD Oeiras. Com os três pontos, a formação de Alcobaça escapa à zona de despromoção.

A Juventude de Viana causou a maior surpresa do dia, vencendo o Valongo por 3-4. Francisco Silva, com dois golos, colocou a formação de Viana do Castelo na frente. A Juventude regressou às vitórias, entregando a “lanterna vermelha” ao Paço de Arcos, dobrado por uma derrota por 6-1, frente ao Riba d’Ave HC.

