Portugal a dialogar com o México na Feira do Livro de Guadalajara

Quase cem mil pessoas entram habitualmente por dia na Feira Internacional do Livro de Guadalajara (FIL), que começa este sábado no México e durante nove dias terá Portugal como convidado de honra. Todas elas terão de passar obrigatoriamente pelo Pavilhão de Portugal, que fica à entrada da Expo Guadalajara, para percorrer aquela que é a segunda mais importante feira do sector a nível mundial.

Dos cinco gabinetes de arquitectura convidados para o concurso de ideias, a proposta do atelier Santa Rita & Associados foi a que "melhor compreendeu" o que a representação portuguesa pretendia para os 1200 metros quadrados que terá à sua disposição na FIL, explica ao PÚBLICO a comissária Manuela Júdice, actual secretária geral da Casa da América Latina em Lisboa: “Que as pessoas entrassem e nos viessem visitar sem perturbar a circulação da entrada na feira. Não é preciso dar a volta ao pavilhão, ele tem amplitude suficiente para ser local de passagem. Uma vez lá dentro, temos de ser suficientemente atractivos para convencer os visitantes a ficarem. O pavilhão é permeável, mas tentámos criar espaços com conteúdos que funcionem como íman.”

Além de um auditório com mais de 120 lugares, o pavilhão dispõe do espaço de livraria que era obrigatório que tivesse, e que será gerido pelo Fondo de Cultura Económica. A representação portuguesa terá "como parceiro para toda a logística de envio dos livros em português a Livraria Ferin, que já o fez com sucesso quando Portugal foi o país convidado da Feira Internacional do Livro de Bogotá”, diz Manuela Júdice. Haverá ainda outra área onde se poderão encontrar Lenços de Namorados e peças da Vista Alegre alusivas a autores e artistas portugueses (o azulejo estará representado por uma curta-metragem) e um espaço/atelier onde uma bordadeira e um pintor de porcelana mostrarão as suas artes.

Depois de Portugal ter sido o país convidado da Feira do Livro de Frankfurt em 1997 e da Feira de Bogotá em 2013, concretiza-se agora um sonho antigo, que passou por vários titulares do Ministério da Cultura. A ideia nasceu em 2006, quando Isabel Pires de Lima considerou a possibilidade de Portugal ser país-tema da edição de 2008, mas foi já nesta legislatura, pelas mãos do ex-ministro da Cultura Luís Filipe de Castro Mendes e do ministro dos Negócios Estrangeiros Augusto Santos Silva, que se formalizou a participação de Portugal como convidado de honra da 32.ª edição da FIL. E será já uma outra ministra da Cultura, a recém-empossada Graça Fonseca, a discursar este sábado na cerimónia oficial de abertura.

O pavilhão tem amplitude suficiente para ser local de passagem. Uma vez lá dentro, temos de ser suficientemente atractivos para convencer os visitantes a ficarem. Tentámos criar espaços com conteúdos que funcionem como íman Manuela Júdice

A inauguração do Pavilhão de Portugal acontece logo a seguir, com “um pequeno número musical” de Gil do Carmo no auditório e um almoço oferecido por Portugal no Hotel Hilton. O chef Luís Tarenta, que foi seleccionado pelo Turismo de Portugal, criou para a ocasião uma ementa tirada de Os Maias de Eça de Queirós: canja de galinha gorda com paio, bacalhau com grão-de-bico e pimentos, fricassé de frango e arroz doce. É da tradição que cada convidado tenha um presente no seu lugar à mesa, por isso serão oferecidas colecções de marcadores de página com autógrafos de escritores portugueses e argolas de guardanapo bordadas à mão.

Para além da literatura

O orçamento previsto para a participação portuguesa nesta edição da Feira de Guadalajara era de 2,5 milhões de euros, mas gastaram-se apenas 1,8 milhões, dos quais 340 mil euros são contribuições de privados. A feira exige do país convidado “uma presença em todas as vertentes culturais”, tal como lembrava no dia da assinatura do convénio entre Portugal e o México o subdirector-geral da Direcção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB), José Manuel Cortês, que conhece bem o caderno de encargos. “É uma operação muito complexa e muito difícil de montar”, dizia então ao PÚBLICO.

Ano e meio depois, Portugal leva ao México uma embaixada de cerca de 40 escritores, que representam várias gerações e géneros literários: do romancista e recorrente favorito ao Nobel António Lobo Antunes ao poeta e tradutor Vasco Gato, passando pelos prémios Camões Mia Couto (2013), Hélia Correia (2015) e Germano Almeida (2018). Da FIL, Manuela Júdice recebeu uma lista de critérios: prevalência da ficção narrativa (conto, crónica e romance policial) e equilíbrio entre homens e mulheres e entre autores premiados e não premiados.

Mas na mala da representação portuguesa viajam também os arquitectos Graça Correia, Francisco Vieira de Campos, Nuno Brandão Costa e Roberto Ragazzi, que participarão na ArpaFIL, a secção de arquitectura da feira, onde João Luís Carrilho da Graça, que dará uma conferência sobre o seu percurso, terá direito a uma homenagem. E ainda: espectáculos de teatro (By Heart, de Tiago Rodrigues, e ‘Consentim(iento’ – A Perda do Paraíso, com João Grosso e Pedro Barbeitos) e de dança (Lídia, de Paulo Ribeiro, pela Companhia Nacional de Bailado), concertos (Ana Bacalhau, Camané, Capicua, Dead Combo, etc.), um ciclo de cinema (com 12 longas-metragens baseadas em livros de autores portugueses, mas também sete curtas e um realizador convidado: João Botelho) e três exposições.

Um sonho ao contrário

A primeira das três exposições já foi aliás inaugurada esta quinta-feira, no Instituto Cabañas de Guadalajara. O que dizem as paredes: Almada Negreiros e a pintura mural, com comissariado de Mariana Pinto dos Santos, põe em diálogo as tapeçarias que reproduzem os painéis feitos por Almada Negreiros (1893-1970) para a Gare Marítima de Alcântara e para a Gare da Rocha do Conde de Óbidos, nos anos 40, com os murais do pintor mexicano José Clemente Orozco (1883-1949).

Há muito tempo que Manuela Júdice desejava expor os muralistas mexicanos, no âmbito da sua acção na Casa da América Latina: “Ao saber que Guadalajara era a terra de Orozco, decidi que em vez de os muralistas mexicanos virem a Lisboa ‘conversar’ com o Almada, eu levaria o Almada até eles." A comissária, que gosta de relacionar coisas, partiu então para o México com a ideia de realizar “esse sonho ao contrário”. Porque se trata de uma feira do livro, todo o programa paralelo deve partir "do texto literário ou da escrita", e "Almada Negreiros enquadrava-se nesse âmbito".

“Ao saber que Guadalajara era a terra de Gabriel Orozco, decidi que em vez de os muralistas mexicanos virem a Lisboa ‘conversar’ com o Almada Negreiros, eu levaria o Almada até eles Manuela Júdice

Do paralelo entre a importante tradição do bordado mexicano, nomeadamente com o movimento Bordamos por la Paz, e os Lenços de Namorados da tradição portuguesa, que aliam o bordados à escrita, nasceu a exposição Variações sobre uma tradição: Dos lenços de amor aos bordados com poesia, com curadoria de António Ponte, que abriu esta sexta-feira no Museu Regional de Guadalajara. Os lenços foram bordados com excertos de obras de Pedro Tamen, Herberto Helder e José Luís Peixoto.

Finalmente, no Museo de las Artes, abriu já também Ana Hatherly e o Barroco: Num jardim feito de tinta, exposição que Paulo Pires do Vale comissariou para a Fundação Calouste Gulbenkian a partir a obra da artista plástica, realizadora, tradutora e escritora Ana Hatherly (1929- 2015), que foi também professora catedrática de Literatura Barroca.

Foto O Mar Que Se Quebra, uma das obras de Ana Hatherly na exposição que viajou até Guadalajara NUNO FERREIRA SANTOS

Fado, mariachis e Moonspell

Para a ajudar na escolha do programa paralelo, Manuela Júdice tinha consigo uma listagem, fornecida pela Secretaria de Estado da Cultura, de espectáculos de música e de artes cénicas produzidos ou co-produzidos com apoio do Estado, e por isso mais facilmente negociáveis. Entre esses espectáculos estava, por exemplo, a Toada de Portalegre de Ricardo Ribeiro e Rabih Abou-Khalil, que implicava a presença de uma orquestra. Como não iria ter dinheiro para levá-la de Lisboa, a comissária arriscou convidar a Orquestra Sinfónica de Jalisco. Foi uma “dura negociação”, por causa da agenda da formação, cujas temporadas são organizadas com anos de antecedência, mas conseguiu-se.

A comissária preparava-se também para propor noites só de fados e de grupos portugueses mas foi avisada pela organização de que, por muito bons que fossem os grupos portugueses, se não incluísse artistas mexicanos não iria ter êxito. Como o fado e a música mariachi são ambos Património Imaterial da Humanidade, um concerto de Kátia Guerreiro e Mariachi Los Tapatíos juntará as duas tradições musicais. Manuela Júdice tinha também na cabeça a participação da cantora mexicana Lila Downs no filme Fados, de Carlos Saura, e quis que ela cantasse um fado de Lucília do Carmo ao vivo na feira: "Se há mexicana que pode dialogar com os portugueses é ela. Depois apareceu-me o nome do cantor mexicano Miguel Inzunza, que fará um concerto com Luís Represas”, revela ao PÚBLICO.

A organização pediu-lhe também que não reduzisse a representação musical portuguesa ao fado. “A ideia de levar os Moonspell veio por causa da ligação do Fernando Ribeiro ao Fernando Pessoa, e para mim foi uma surpresa este estrondoso êxito que está a acontecer nas redes sociais mesmo antes de eles lá chegarem.” Está de resto para sair no México a biografia Lobos Que Fueron Hombres, a história da banda escrita por Ricardo S. Amorim: o lançamento chegou a estar marcado para o pavilhão de Portugal, mas acabou a pedido da organização por ser mudado para um espaço maior.

A ideia de levar os Moonspell veio por causa da ligação do Fernando Ribeiro ao Fernando Pessoa, e para mim foi uma surpresa este estrondoso êxito que está a acontecer nas redes sociais mesmo antes de eles lá chegarem Manuela Júdice

Três prémios Nobel

Considerada um dos maiores festivais literários do mundo, a FIL é uma feira aberta ao público (só no ano passado teve mais de 800 mil visitantes), mas também é um importante ponto de confluência para a indústria editorial ibero-americana, com a presença de mais de 20 mil profissionais do livro, duas mil editoras e mais de 40 mil títulos numa área expositiva de 34 mil metros quadrados. Por isso, indo além do seu programa anual de apoio à tradução, a DGLAB lançou um apoio especial para Guadalajara a que concorreram editoras de diversos países hispanofalantes. As traduções daí resultantes serão apresentadas na feira.

Entre os convidados da FIL nesta sua 32.ª edição estão três prémios Nobel: George F. Smoot (Nobel da Física 2006), Mario Molina (Nobel da Química 1995) e o Nobel da Literatura de 2006, o escritor turco Orhan Pamuk, que irá lançar em Guadalajara o seu mais recente livro, A Mulher do Cabelo Ruivo.

Também se comemorarão os 20 anos da atribuição do Nobel da Literatura a José Saramago. Numa mesa sobre o legado político do escritor português intitulada El Viaje de la Conciencia. Memoria Política de Saramago, com a presidente da Fundação Saramago, Pilar del Río, e escritores e jornalistas mexicanos, falar-se-á sobre o que levou Saramago ao México, nomeadamente a Chiapas, onde acompanhou o movimento zapatista. E já este domingo Pilar del Río estará ao lado de dois Prémios José Saramago, os escritores Gonçalo M. Tavares (2005) e Ondjaki (2013), numa mesa que tem por tema La literatura sigue (el mundo después de Saramago).

Durante anos, o Nobel português tentou que Portugal fosse protagonista da FIL, uma feira cujo programa inclui visitas a escolas, lançamento de livros, sessões de leitura e encontros com leitores. “Justamente no ano em que se comemora o 20.º aniversário da entrega do Nobel a José Saramago, isso finalmente acontece. É realmente emocionante”, considerou Pilar del Río em Junho passado.

Na cerimónia de abertura deste sábado, a poeta uruguaia Ida Vitale, Prémio Cervantes 2018, irá receber na feira o Prémio FIL em Línguas Românicas 2018, galardão que o escritor português António Lobo Antunes também já recebeu em 2008, quando o prémio ainda se chamava Prémio Juan Rulfo.

Agora que se comemoram os dez anos da atribuição deste prémio, António Lobo Antunes regressa à FIL – integrado na comitiva portuguesa mas também como convidado da própria feira. O escritor, que lançará em Guadalajara o romance No es medianoche quien quiere, conversará com a escritora colombiana Laura Restrepo na próxima segunda-feira. Dois dias depois será entrevistado pelo académico colombiano especialista em Pessoa Jeronimo Pizarro, que em 2013 comissariou a presença portuguesa em Bogotá.

Mas mais autores estarão em Guadalajara a pedido da própria FIL. Um deles é o escritor Nuno Júdice, marido da comissária, que a feira convidou directamente para encerrar o Salão de Poesia desta edição, em que participarão também Filipa Leal e Ana Luísa Amaral. “Quando lhe foi feito o convite, Nuno Júdice disse que não queria ir por ser eu a comissária. Mais tarde acabou por aceitar com a condição de ser ele a pagar a viagem, para não gastar dinheiro à organização.” Nuno Júdice é o único português vivo que tem o Reina Sofía de Poesía Ibero-Americana e o prémio Poetas del Mundo Latino Víctor Sandoval.

Manuel Alegre também era outro dos convidados da própria FIL para o Salão de Poesia, mas por razões de saúde não irá ao México, como estava anunciado. Os escritores João de Melo e João Luís Barreto Guimarães também tiveram de cancelar a sua participação.

A FIL Guadalajara termina no dia 2 de Dezembro com a presença do primeiro-ministro António Costa numa sessão que servirá para Portugal passar o testemunho à Índia, país convidado de 2019.

