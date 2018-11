Morreu o cantor lírico Álvaro Malta

O cantor lírico Álvaro Malta, 87 anos, que contracenou em 1958, no Teatro Nacional de São Carlos (TNSC), com Maria Callas, morreu este sábado em Lisboa, informou aquele teatro.

O baixo Álvaro Malta iniciou carreira em Dezembro de 1949 no Coro do TNSC, e, em Junho de 1951, apresentou-se como solista, numa apresentação do Requiem, de Mozart, na Igreja de S. Domingos, em Lisboa.

Nascido em 1931, "teve o primeiro contacto com a música aos seis anos, a tocar bandolim". Mais tarde, no Seminário dos Olivais, começou a estudar música sacra e canto gregoriano, onde teve o primeiro contacto com a ópera, refere o TNSC.

Exerceu medicina na Maternidade Alfredo da Costa, profissão que sempre conciliou com a ópera.

Em Novembro de 1952 estreou-se como cantor de ópera interpretando os papéis de "Oficial" e o de "Escrivão" em "Inês Pereira", de Ruy Coelho.

O velório de Álvaro Malta realiza-se este sábado a partir das 21h na Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, em Lisboa, e no domingo pelas 16h30 é celebrada missa, seguindo-se o funeral para o cemitério do Alto de São João, também em Lisboa.

