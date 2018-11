Restabelecido abastecimento de água a Vila Viçosa depois de derrocada

O abastecimento de água à população de Vila Viçosa, Évora, já se encontra normalizado, depois de ter sido substituída "a parte da conduta que quebrou" devido à derrocada da estrada em Borba, disse esta sexta-feira o vice-presidente da câmara.

"Foi restabelecido o abastecimento de água à população, através daquela conduta adutora, ao final do dia de quinta-feira", afirmou à agência Lusa Luís Nascimento.

Segundo o vice-presidente da Câmara de Vila Viçosa, a situação ficou "normalizada" com "a substituição da parte da conduta adutora que quebrou".

O abastecimento público de água a Vila Viçosa tinha ficado afectado na quarta-feira, devido à quebra da conduta adutora à sede de concelho, proveniente de um furo situado a cerca de 20 metros do local da derrocada ocorrida em Borba.

Nesse dia, o vice-presidente da câmara explicou à Lusa que o problema afectava o "furo principal" de abastecimento à vila, o que "reduziu, significativamente, a capacidade de abastecimento".

As zonas altas de Vila Viçosa foram "as mais afectadas", devido "à falta de pressão no depósito", acrescentou.

