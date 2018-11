Aberto inquérito disciplinar a procuradora do ataque em Alcochete

A Procuradoria-Geral da República (PGR) anunciou esta sexta-feira a abertura de um inquérito disciplinar à procuradora titular do processo da invasão à academia do Sporting, em Alcochete, e um inquérito-crime à divulgação de áudios de interrogatórios a arguidos.

Em causa está o tom agressivo utilizado pela magistrada Cândida Vilar em alguns interrogatórios realizados no âmbito do ataque na academia do clube leonino, que foram divulgados publicamente.

"Foi determinada a abertura de um inquérito para averiguação de eventual responsabilidade disciplinar da magistrada. Este inquérito encontra-se previsto no art.º 211º do Estatuto do Ministério Público e tem por finalidade a averiguação de factos determinados. Na sequência do resultado deste inquérito, será decidida a instauração ou não de processo disciplinar", refere a PGR, em resposta escrita enviada ao PÚBLICO.

Em relação aos áudios de interrogatórios a arguidos, divulgados esta semana pela estação televisiva CMTV, a PGR determinou "a instauração de inquérito criminal", uma vez que o processo se encontra em segredo de justiça.

A procuradora Cândida Vilar, do Departamento de Investigação e Acção Penal de Lisboa, deduziu acusação este mês contra 44 arguidos por envolvimento no ataque à academia do Sporting, a 15 de Maio, que resultou em agressões à equipa técnica e aos jogadores do clube leonino. Num excerto do interrogatório ao ex-líder da Juve Leo Fernando Mendes fica patente o tom acintoso com que a magistrada lida com o arguido, que tenta, por mais de uma vez, responder às perguntas que lhe são colocadas. Sem sucesso: Cândida Vilar não o deixa falar, preferindo ser ela a tecer considerações sobre alguns aspectos do ataque aos jogadores em Alcochete.

"Posso falar?", pede a certa altura Fernando Mendes. "Ninguém lhe perguntou nada", responde-lhe a procuradora. Dos 44 arguidos do processo, 38 viram o juiz de instrução criminal do Barreiro Carlos Delca manter-lhes a medida de coacção de prisão preventiva.

Os restantes seis arguidos, incluindo o ex-presidente do Sporting Bruno de Carvalho e o líder da claque Juventude Leonina, Nuno Mendes, encontram-se em liberdade, sendo que estes dois últimos tiveram de pagar uma caução de 70.000 euros, cada um, e estão obrigados a apresentações diárias às autoridades.

