João Lourenço defende "intercâmbio" e cooperação económica entre Portugal e Angola

O Presidente angolano, João Lourenço, disse nesta sexta-feira, no Porto, estar convencido de que visão portuguesa e angolana sobre o intercâmbio entre os dois países ganhará "expressão real" nas "conversações" que serão mantidas entre as duas delegações. E referiu-se ainda à continuidade da "cooperação económica" que quer que seja "profunda" entre Angola e Portugal.

João Lourenço referiu-se ainda à "história heróica" do Porto, conhecida como "cidade do trabalho", e disse que também em Angola as há. E agradeceu ter recebido as chaves da cidade, considerando o gesto simbólico.

O autarca Rui Moreira deu as boas-vindas ao Presidente angolano, João Lourenço.

"Portugal e Angola têm uma história de mais de 500 anos", começou por dizer o presidente da Câmara do Porto. "O que é importante é a compreensão mútua que nos une", salientou, referindo-se, entre vários outros aspectos, à "língua comum" e às novas gerações portuguesas e angolanas que se interessam pelo que se passa tanto em Portugal, como em Angola.

Rui Moreira reconheceu ainda que haverá sempre quem não se conforme com esta "nova ordem" nos dois países, mas também referiu que em Portugal não há nem complexos de superioridade, nem de inferioridade em relação a Angola. Rui Moreira elogiou ainda o "empenho" do Governo português no sucesso da visita, que o autarca considera ser o "sinal do caminho que vem sendo trilhado" e do qual o Porto quer fazer parte.

O encontro entre Rui Moreira e João Lourenço, no Porto, começou com atraso. À hora em que o Presidente angolano devia estar a chegar à Câmara do Porto ainda faltavam cinco minutos para o seu avião aterrar no Aeroporto Francisco Sá Carneiro. À espera do aparato provocado pela comitiva estava já um grupo de lesados do BES que não raras vezes se instala, em protesto, na Avenida dos Aliados, no Porto.

Após esta cerimónia na câmara municipal para entrega das chaves da cidade a João Lourenço, o chefe de Estado angolano segue para o Palácio da Bolsa, para a assinatura de acordos e reunião com o primeiro-ministro português, António Costa.

Os dois têm ainda outro ponto na agenda: o Fórum Económico Portugal - Angola, que já está a decorrer no Edifício da Alfândega do Porto e que é organizado pela Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal e a Agência de Apoio ao Investimento Privado e Promoção das Exportações.

