Costa sobre repatriamento de capitais para Angola: "O que importa é dar o seu a quem é seu"

Durante cerca de 35 minutos, as duas comitivas - portuguesa e angolana - estiveram reunidas na Sala Dourada do Palácio da Bolsa, no Porto, para discutir os acordos que os ministros de ambos os países assinaram no final do encontro. São treze, em áreas como o ensino superior, a educação, a juventude, o ambiente, o turismo, a ciência ou a justiça.

A seguir, em conferência de imprensa conjunta do chefe de Estado angolano e do chefe de Governo português, no Salão Árabe, as primeiras perguntas dos jornalistas tiveram como alvo a questão da dívida de Angola. "Está resolvida, não quer dizer que está 100% liquidada", respondeu João Lourenço. O processo de certificação da dívida foi descrito por António Costa como estando "em curso". "Estão certificados 200 milhões e estão pagos 100 milhões, o que equivale a metade", disse o primeiro-ministro.

Os jornalistas angolanos quiseram saber se o tema do repatriamento de capitais para Angola, no âmbito do combate à corrupção, é fracturante entre os dois países e também entre o Presidente da República português e o primeiro-ministro. António Costa disse que não. "O que importa é dar o seu a quem é seu. Não interessa a localização onde o capital se encontra depositado", assumiu.

Nesta visita, João Lourenço está acompanhado de nove ministros do executivo angolano.

